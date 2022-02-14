Пн, 14.02.2022
Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки! охранник о том, как испортил картины Малевича
охранник о том, как испортил картины Малевича

Фото ⟩ Бородина с пальмой, Бузова в Африке, а Асмус в странной позе

Еженедельно RUS TVNET рассказывает про яркие выходные знаменитостей. Узнайте, кто грустил, а кто веселился на этой неделе. 

Анастасия Волочкова ходила на телевидение

Соблазнительная Катя Варнава

Лера Кудрявцева гуляла на Красной площади

Анна Калашникова ходила в ресторан

Юлия Барановская ездила на снегоходе

Алексей Воробьев похудел

Юлия Ковальчук отдыхала на море

Рита Дакота и ее новый четвероногий друг

Ольга Орлова со своими питомцами куда-то ехала

Татьяна Брухунова гуляла по набережной

Виктория Дайнеко была на празднике

Татьяна Мингалимова фотографировала свою тень

Ольга Бузова продолжает съемки в Африке

Олег Газманов снимался с сыном

Ксении Бородиной зачем-то понадобился лист пальмы

Кристина Асмус считает, что может спать в такой позе

Алена Водонаева показывала свою африканскую спальню

Настасья Самбурская о чем-то задумалась

Рената Литвинова за кулисами

Андрей Мерзликин делился воспоминаниями

Соня Таюрская каталась на мотороллере

Клава Кока загорала

Ира Смелая веселилась


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