Фото ⟩ Бородина с пальмой, Бузова в Африке, а Асмус в странной позе
Еженедельно RUS TVNET рассказывает про яркие выходные знаменитостей. Узнайте, кто грустил, а кто веселился на этой неделе.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает про яркие выходные знаменитостей. Узнайте, кто грустил, а кто веселился на этой неделе.
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Юлия Барановская ездила на снегоходе
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Юлия Ковальчук отдыхала на море
Рита Дакота и ее новый четвероногий друг
Ольга Орлова со своими питомцами куда-то ехала
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Виктория Дайнеко была на празднике
Татьяна Мингалимова фотографировала свою тень
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Настасья Самбурская о чем-то задумалась
Рената Литвинова за кулисами
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Соня Таюрская каталась на мотороллере
Клава Кока загорала
Ира Смелая веселилась