Вс, 13.02.2022
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Возможно, травили насекомых: в Цесисе из дома эвакуированы 22 человека

Иллюстративное фото ФОТО: Una Kupruka/LETA

В Цесисе из-за зажженной в квартире дымовой свечи из многоквартирного дома были эвакуированы 22 человека, сообщает агентство LETA.

Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в 16:57 - в пятиэтажном здании чувствовался запах дыма.

На месте происшествия было констатировано, что в одной из квартир здания использовалась дымовая свеча, возможно, с целью травли насекомых.

В результате задымление попало в общую вентиляционную систему и распространилось по зданию.

Всего из дома были эвакуированы 22 человека.

Помещения проветрили и в 17:57 VUGD работу на месте происшествия закончила.

В целом за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 41 вызов. 13 из них были связаны с пожарами, 23 - со спасательными работами, а пять вызовов оказались ложными.


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