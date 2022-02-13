Возможно, травили насекомых: в Цесисе из дома эвакуированы 22 человека

Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в 16:57 - в пятиэтажном здании чувствовался запах дыма.

На месте происшествия было констатировано, что в одной из квартир здания использовалась дымовая свеча, возможно, с целью травли насекомых.

В результате задымление попало в общую вентиляционную систему и распространилось по зданию.

Всего из дома были эвакуированы 22 человека.

Помещения проветрили и в 17:57 VUGD работу на месте происшествия закончила.