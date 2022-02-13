Возможно, травили насекомых: в Цесисе из дома эвакуированы 22 человека
В Цесисе из-за зажженной в квартире дымовой свечи из многоквартирного дома были эвакуированы 22 человека, сообщает агентство LETA.
В Цесисе из-за зажженной в квартире дымовой свечи из многоквартирного дома были эвакуированы 22 человека, сообщает агентство LETA.
Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в 16:57 - в пятиэтажном здании чувствовался запах дыма.
В результате задымление попало в общую вентиляционную систему и распространилось по зданию.
Всего из дома были эвакуированы 22 человека.
Помещения проветрили и в 17:57 VUGD работу на месте происшествия закончила.
В целом за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 41 вызов. 13 из них были связаны с пожарами, 23 - со спасательными работами, а пять вызовов оказались ложными.