Финны обыграли Швецию, уступая по ходу матча со счётом 0:3
Сборная Финляндии по хоккею в заключительном матче группового этапа Олимпиады-2022 в овертайме обыграла команду Швеции.
Сборная Финляндии по хоккею в заключительном матче группового этапа Олимпиады-2022 в овертайме обыграла команду Швеции.
Матч проходил на арене "Национальный" в Пекине и завершился победой сборной Финляндии со счётом 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 1:0).
Шведы вели в счёте 3:0, забросив во втором периоде три шайбы в большинстве. Счёт на 25-й минуте матча открыл Лукас Валльмарк. Менее чем через минуту Маркус Гранлунд получил удаление до конца матча (5+20) и этим воспользовался Лукас Бенгтссон, который удвоил преимущество шведской сборной. На 32-й минуте, через шесть секунд после очередного удаления у финнов, Антон Ландер забросил третью шайбу в ворота сборной Финляндии.
В третьей двадцатиминутке финны сначала в большинстве отыграли две шайбы - на 46-й минуте отличился Теэму Хартикайнен, а на 56-й минуте гол забил Ииро Пакаринен. Он же на 58-й минуте оформил дубль и перевёл игру в овертайм, где победу финнам принёс гол Харри Песонена.
По итогам группового этапа финны заняли первое место, одержав три победы в трёх матчах (8 очков), вторую строчку заняли шведы (7), третью - команда Словакии (3), четвёртую - латвийская сборная (0). Таким образом, финны и шведы напрямую вышли в 1/4 финала, а последний счастливчик определится после вечерних матчей в группе "А".
В воскресенье, 13 февраля, состоится ещё два матча - Китай сыграет с Канадой, а США с Германией. Оба поединка начнутся в 15:10 по латвийскому времени.
Мужской хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдёт с 9 по 20 февраля. За ходом Олимпиады можно следить в разделе "Пекин-2022".