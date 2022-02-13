Финны обыграли Швецию, уступая по ходу матча со счётом 0:3

Матч проходил на арене "Национальный" в Пекине и завершился победой сборной Финляндии со счётом 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 1:0).

Шведы вели в счёте 3:0, забросив во втором периоде три шайбы в большинстве. Счёт на 25-й минуте матча открыл Лукас Валльмарк. Менее чем через минуту Маркус Гранлунд получил удаление до конца матча (5+20) и этим воспользовался Лукас Бенгтссон, который удвоил преимущество шведской сборной. На 32-й минуте, через шесть секунд после очередного удаления у финнов, Антон Ландер забросил третью шайбу в ворота сборной Финляндии.

В третьей двадцатиминутке финны сначала в большинстве отыграли две шайбы - на 46-й минуте отличился Теэму Хартикайнен, а на 56-й минуте гол забил Ииро Пакаринен. Он же на 58-й минуте оформил дубль и перевёл игру в овертайм, где победу финнам принёс гол Харри Песонена.

По итогам группового этапа финны заняли первое место, одержав три победы в трёх матчах (8 очков), вторую строчку заняли шведы (7), третью - команда Словакии (3), четвёртую - латвийская сборная (0). Таким образом, финны и шведы напрямую вышли в 1/4 финала, а последний счастливчик определится после вечерних матчей в группе "А".

В воскресенье, 13 февраля, состоится ещё два матча - Китай сыграет с Канадой, а США с Германией. Оба поединка начнутся в 15:10 по латвийскому времени.