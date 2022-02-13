Вс, 13.02.2022
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  • На полке магазина обнаружили журнал со Сталиным на обложке. Можно ли такое вообще продавать?
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На полке магазина обнаружили журнал со Сталиным на обложке. Можно ли такое вообще продавать?

ФОТО: Ekrānuzņēmums no 4.studijas sižeta

Житель Латвии возмущен найденным на полках магазина календарем с изображением советского диктатора Иосифа Сталина на обложке. Передача 4. studija Латвийского телевидения отправилась к экспертам, чтобы выяснить, можно ли вообще продавать такие календари.

Как пояснили в Службе государственной безопасности, согласно действующему нормативному регулированию, использование изображения диктатора СССР Иосифа Сталина в публичных материалах в Латвии не запрещено, если только это не связано с прославлением, отрицанием или оправданием преступлений, совершенных сталинским режимом.

В то же время, по оценке службы, такие календари на полках магазина не способствует сплочению латвийского общества.

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Сталинский режим осуществлял преступления против человечества, принеся многим народам сильнейшее разрушение, поэтому прославление советского диктатора оценивается как неэтичное.

Более того, использование изображение Сталина в публичных материалах, если только это не делается в образовательных и научных целях, соответствует политической цели российской истории прославлять Иосифа Сталина, представляя его героем.

На то, что важно не только изображение, но и его послание, указал и руководитель отдела публичной истории Музея оккупации Гинт Апалс: "В этом значении важно, какую смысловую нагрузку несет изображение. И в новейшей экспозиции Музея оккупации, конечно, будет изображение Сталина с той целью, чтобы люди через изображение подчеркнули злую, преступную природу советского режима, те страдания, к которым привел этот режим латышский народ. Конечно, нужно спросить, какова цель календаря: прославлять Сталина или отразить преступную сущность руководимого им режима".

Если углубиться в содержание календаря, то оказывается, что он посвящен плакатам советских времен, которые заняли прочное место в истории искусства.

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Впрочем, возможно, без помощи искусства статус культа диктаторов и тиранов не был бы столь значительным. "Плакат - короткое послание, крупноформатная работа. Он несет какую-то задачу, короткий содержательный текст - "Слава Сталину" или "Слава правителю". И в обоих тоталитарных режимах - как в советском, так и в нацистском - эти прославление и культ несомненно были, это не только культ Сталина", - пояснил эксперт Латвийского национального архива Айнар Бамбалс.

"Конечно, люди, пострадавшие от сталинского режима, такие действия обоснованно могут считать обидными. И это можно сравнить с использованием многих других символов оккупации в публичном пространстве Латвии сегодня, тут нет никакой разницы", - сказал историк Апалс.

В то же время историки признают, что календарь - это меньшее из зол, если сравнивать с доступной в отдельных магазинах литературой.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:


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