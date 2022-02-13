В МИД рассказали, сколько латвийцев находится сейчас в Украине
В данный момент в Украине кратковременно находятся около 2000 подданных Латвии, сообщает агентство LETA.
В данный момент в Украине кратковременно находятся около 2000 подданных Латвии, сообщает агентство LETA.
Согласно имеющейся в распоряжении Министерства иностранных дел информации, в Украине на постоянной основе проживают зарегистрированных 900 подданных Латвии.
В то же время пресс-секретарь МИД Янис Бекерис признал, что число находящихся в Украине латвийцев может быть гораздо больше, так как не все регистрировались в консульской службе, однако общее число людей помогли установить распространенные в виде смс-сообщений предупреждения.
Бекерис допускает, что это в основном люди, находящиеся в Украине кратковременно.
В то же самое время известно, что в ближайшее время посетить Украину или уже находятся там 37 подданных Латвии, которые указали свое место пребывания, проинформировал Бекерис.
"У нас есть очень серьезные опасения о ситуации с безопасностью, поэтому мы призываем подданных Латвии, во-первых, не ездить в Украину сейчас и в ближайшее время выехать из Украины, адекватно оценив возможную угрозу", - сказал Бекерис.
Просьб о помощи, чтобы выехать из Украины, пока не поступало, однако было несколько звонков от латвийцев, которые хотели выяснить дополнительную информацию о текущей ситуации и о том, как поступать.
Бекерис указал, что пока что для тревоги оснований нет, посольство Латвии в Украине продолжает работу, жители могут перемещаться, используя как авиарейсы, так и сухопутный транспорт.