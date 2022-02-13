Вс, 13.02.2022
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В знак солидарности с Украиной у Рижской думы будет поднят украинский флаг

Латвийский и украинский флаги ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Чтобы выразить поддержку суверенитету Украины и ее интеграции в Европу, 14 февраля у здания столичной ратуши будет поднят украинский флаг, а вечером здание будет подсвечено в его цветах, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

В субботу отмечалось 30 лет установления дипломатических отношений Латвии и Украины. В честь этого события, а также в знак солидарности с Украиной будет поднят ее флаг.

"В неделю, которая может оказаться решающей для Украины и мира в Европе, мы хотим решительно и недвусмысленно продемонстрировать, за что выступает столица Латвии и ее жители - за права государств и людей самим решать свою судьбу, против агрессии и угроз. И это станет нашим четким посланием - мы вместе с Украиной и ее народом!" - подчеркнул вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс.

Церемония состоится в 14:00, а в 13:30 председатель Рижской думы Мартиньш Стакис и Смилтенс встретятся в Рижской думе с послом Украины Александром Мищенко. После церемонии в 14:15 участники церемонии у входа в Рижскую думу расскажут и о других мероприятиях в поддержку Украины.


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