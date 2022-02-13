В знак солидарности с Украиной у Рижской думы будет поднят украинский флаг

В субботу отмечалось 30 лет установления дипломатических отношений Латвии и Украины. В честь этого события, а также в знак солидарности с Украиной будет поднят ее флаг.

"В неделю, которая может оказаться решающей для Украины и мира в Европе, мы хотим решительно и недвусмысленно продемонстрировать, за что выступает столица Латвии и ее жители - за права государств и людей самим решать свою судьбу, против агрессии и угроз. И это станет нашим четким посланием - мы вместе с Украиной и ее народом!" - подчеркнул вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс.