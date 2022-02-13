Стал известен следующий соперник сборной Латвии по хоккею на Олимпиаде

Об этом стало известно после того, как завершились последние матчи группового этапа, в которых Канада разгромила сборную Китая (5:0), а США победили команду Германии (3:2).

Напрямую в 1/4 финала отправились четыре сборные: США (из группы "А"), команда Олимпийского комитета России (из группы "В"), а также команды Финляндии и Швеции (группа "С"). В квалификационном раунде сыграют остальные восемь сборных, которые проведут матчи между собой во вторник, 15 февраля.

Пары квалификации хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 :

Дания - Латвия (6:10 по латвийскому времени)

Германия - Словакия (6:10)

Чехия - Швейцария (10:40)

Канада - Китай (15:10)

В случе победы, сборная Латвии попадёт в четвертьфинал, где сыграет с россиянами. Другие возможные четвертьфинальные пары: Швеция против Канада/Китай, Финляндия против Чехия/Швейцария, США против Словакия/Германия.

Матчи 1/4 финала состоятся в среду, 16 февраля. Полуфиналы пройдут 18 февраля, матч за бронзовые медали состоится 19 февраля, а финал - 20 февраля.

Напомним, сборная Латвии на групповом этапе проиграла все три матча и заняла последнее место. Третье место заняла Словакия (3 очка), вторую строчку заняли шведы (7), а первую - финны (8).