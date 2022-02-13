Во что играют Германия и Франция в вопросе усмирения России?

Россия во время дипломатических переговоров ни на минуту не прекращала размещение военных сил вокруг Украины. В Черное море на этой неделе заплыли шесть десантных кораблей морского флота из Балтийского и Северного морей. К Украине доставлена Национальная гвардия. Военная концепция России предусматривает, что именно пойдет вслед за армией по захваченным территориям.

"Это Национальная гвардия, которая занимается больше полицейскими функциями и для этой задачи очень хорошо подготовлена. Появление этого подразделения на границе Украины показывает, что какой-то план оккупации территории Украины определенно у Кремля уже был готов", - считает Раев.

Однако момент сюрприза давно уже исчез, и с российской стороны сейчас не ведется массовая информационная кампания для оправдания вторжения, поэтому не один аналитик допускает, что сам напряженный процесс для России может быть важнее малозначительного решения одного из вопросов.

"На самом деле наиболее выгодная для Путина ситуация - поддерживать напряженность и потенциальные угрозы вторжения по возможности дольше и по возможности реалистичнее, в то же время играя в дипломатические игры и пытаясь получить для себя какие-то блага и гарантии безопасности. Потому что в тот момент, когда он нападет, все будет кончено", - говорит Раев.

Западные страны угрожают серьезными последствиями для России, если она нападет на Украину. Как США, так и Европейский союз уже начали считаться с санкциями, которые в случае США определенно будут более смелыми. В большей степени зависимость европейских стран от российского газа является фактором, который заставляет выражаться не столь ясно, например, Германию, внешняя политика которой очень зависит от бизнес-интересов.

Новый немецкий канцлер Шолц на этой неделе в Белом доме, стоя рядом с президентом США, о вновь построенном газопроводе "Северный поток - 2" не сказал ни слова, дав понять, что Германия не готова играть этим важным для России и Германии проектом.

"Если Россия вторгнется, то есть если танки или отряды пересекут границу Украины еще раз, то больше не будет "Северного потока - 2". Мы поставим на этом точку", - заявил президент США Джо Байден.

Шолц, несмотря на то, что газопровод не упомянул, все же пообещал действовать согласованно: "Мы будем едины, мы будем действовать вместе. Мы сделаем все необходимые шаги, и мы все будем делать вместе". Телеканалу CNN Шолц сказал, что независимо от того, какой западный лидер встретится с Путиным, он будет слышать одно и то же. Со стороны такого впечатления нет.

Озолиня считает, что это весьма редкий случай, когда лидеры западных стран говорят одно и то же, но способ, как донести сказанное, может отличаться. "В международном плане Путин добился сильного единства среди лидеров западных стран и, как мы видим по исследованиям, также единства общества. У Путина поклонников больше нет. То, чего он добился, определенно какой-то набор аргументов, которые можно использовать во внутренних политических целях, чтобы сказать - видите, какие они плохие, нам нужно консолидироваться, и мы вместе с внешним врагом решим ситуацию в свою пользу", - говорит Озолиня.