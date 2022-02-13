Министр внутренних дел Польши: мы готовы взять беглецов из Украины
Польша собирается принять беженцев из Украины, если в соседнюю страну вторгнутся российские силы, в воскресенье в Twtitter сообщил министр внутренних дел Мариуш Каминский.
Польша собирается принять беженцев из Украины, если в соседнюю страну вторгнутся российские силы, в воскресенье в Twtitter сообщил министр внутренних дел Мариуш Каминский.
По его словам, Варшава рассматривает ряд сценариев, и одним из них является подготовка руководителей региональных администраций, что в случае конфликта в Польшу направятся беженцы, пытаясь найти безопасное убежище.
🇵🇱🇺🇦 To oczywiste, że w związku z sytuacją na Ukrainie przygotowujemy się na różne scenariusze. Jednym z nich są działania wojewodów związane z ewentualnym napływem uchodźców z Ukrainy, którzy z powodu możliwego konfliktu, mogą szukać w naszym kraju bezpiecznego schronienia.— Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) February 13, 2022
Граждане Украины в настоящее время имеют право без визы въехать в Шенгенскую зону как туристы на срок до 90 дней.
В Польше уже много гастарбайтеров из Украины. Как свидетельствуют данные Управления по делам иностранных граждан, в декабре вид на жительство, в основном со сроком до трех лет, был у более чем 300 000 человек, которые въехали из Украины.
Предполагается, что граждан Украины, которые работают в Польше без разрешения, на самом деле намного больше.