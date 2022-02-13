Вс, 13.02.2022
Извините за язык - но мы срали на санкции Запада Виктор Татаринцев, посол России в Швеции
Виктор Татаринцев, посол России в Швеции
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Министр внутренних дел Польши: мы готовы взять беженцев из Украины

ФОТО: Anastasiya Kotelnyk/shutterstock.com

Польша собирается принять беженцев из Украины, если в соседнюю страну вторгнутся российские силы, в воскресенье в Twtitter сообщил министр внутренних дел Мариуш Каминский.

По его словам, Варшава рассматривает ряд сценариев, и одним из них является подготовка руководителей региональных администраций, что в случае конфликта в Польшу направятся беженцы, пытаясь найти безопасное убежище.

Граждане Украины в настоящее время имеют право без визы въехать в Шенгенскую зону как туристы на срок до 90 дней.

В Польше уже много гастарбайтеров из Украины. Как свидетельствуют данные Управления по делам иностранных граждан, в декабре вид на жительство, в основном со сроком до трех лет, был у более чем 300 000 человек, которые въехали из Украины.

Предполагается, что граждан Украины, которые работают в Польше без разрешения, на самом деле намного больше.


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