Министр внутренних дел Польши: мы готовы взять беженцев из Украины

По его словам, Варшава рассматривает ряд сценариев, и одним из них является подготовка руководителей региональных администраций, что в случае конфликта в Польшу направятся беженцы, пытаясь найти безопасное убежище.

🇵🇱🇺🇦 To oczywiste, że w związku z sytuacją na Ukrainie przygotowujemy się na różne scenariusze. Jednym z nich są działania wojewodów związane z ewentualnym napływem uchodźców z Ukrainy, którzy z powodu możliwego konfliktu, mogą szukać w naszym kraju bezpiecznego schronienia. — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) February 13, 2022

Граждане Украины в настоящее время имеют право без визы въехать в Шенгенскую зону как туристы на срок до 90 дней.

В Польше уже много гастарбайтеров из Украины. Как свидетельствуют данные Управления по делам иностранных граждан, в декабре вид на жительство, в основном со сроком до трех лет, был у более чем 300 000 человек, которые въехали из Украины.