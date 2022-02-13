Вс, 13.02.2022
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Виталий Кличко, мэр Киева

Covid-19 как побочный диагноз - могут ли больницы расслабиться?

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Несмотря на то, что Covid-пациентов в латвийских больницах уже более тысячи, часть из них там бы не находилась, если бы не какой-то другой диагноз. Поэтому, например, в правительстве слышны упреки о сгущении красок, если говорить только об общем количестве Covid-пациентов. В самих больницах говорят, что настолько упрощенно на это смотреть нельзя и нельзя говорить, что Covid как побочный диагноз не оказывает никакого влияния на нагрузку на больницы, рассказали сегодня в программе LTV De Facto.

Тех, у кого Covid является побочной болезнью, нельзя однозначно выделить. Кроме того, больницам нужно переструктурировать свою работу, вместо одного или нескольких больших Covid-отделений создав много маленьких почти в каждом отделении больницы, где расположить зараженных Covid. В основном это отдельные палаты в коридорах больниц. Они от других отличаются надписью об особом режиме безопасности, рядом расположены столики со средствами защиты и дезинфекции. А в некоторых отделениях это может быть временная тканевая стена с молнией, которая раньше разделяла Covid-отделение и другие отделения больниц, а теперь, например, отделяет конец коридора какого-то профильного отделения.

В больнице Страдиня таким является отделение кардиологии, потому что оно еще не реновировано и в конце, где размещают пациентов кардиологии с Covid, ни в одной палате нет туалета. Поэтому пациенты, болеющие Covid, не могут не выходить в коридор.

По-другому дела обстоят в новом корпусе больницы, где инфраструктура подходит для того, чтобы дополнительная защита не была нужна.

Например, в отделении урологии, которое раньше целиком было Covid-отделением, медики вернулись к работе по первоначальному профилю, но одно крыло отделения зарезервировано под пациентов с Covid.

Это новая практика практически во всех больницах - отдельные палаты для Covid-инфицированных в "нековидных" отделениях. Руководитель клиники неврологии и нейрохирургии Восточной больницы Гунтис Карелис рассказывает, что главный принцип - попытаться зарезервировать эти палаты в одном месте, а не каждую в своем крыле отделения. Попадание в такую палату не означает, что пациент останется в отделении основного заболевания. "Если симптомы не ухудшатся, то пациенты остаются здесь, если симптомы ухудшаются, есть две возможности: мы привлекаем инфектологов либо переводим пациентов в Covid-отделения или в отделения интенсивной терапии", - поясняет Карелис.

Во время омикрона в разные отделения больниц все больше попадали пациенты, у которых также был Covid, но со слабо выраженными симптомами или вообще без них.

Анализ нагрузки больниц показывает, что общее число пациентов с Covid растет именно за счет него как побочного диагноза. В скором будущем таких пациентов может быть большинство. И хотя общее число Covid-пациентов достигает тысячи, в правительстве эти данные стремятся понимать как более легкую ситуацию в больницах. Премьер-министр Кришьянис Кариньш на заседании правительства 8 ноября заявил, что "больницы, кажется, слава Богу, по сравнению с прогнозами очень защищены, возможно, по сравнению с волной дельта-штамма, и не близки к той нагрузке".

В самих больницах признают, что так упрощать нельзя и нельзя сказать, что у Covid-19 как у побочного диагноза нет никакого значения в плане нагрузки на больницы.

Для пациентов, у которых Covid - не главное заболевание, новый подход точно более дружелюбен, потому что ближе специалист по тому заболеванию, из-за которого человек находится в больнице.

Но вполне возможно, что часть пациентов с другими болезнями не попали бы в больницу, если бы не Covid, пусть и в легкой форме. Потому что он является "пусковым механизмом для других болезней". Даже бессимптомный Covid - это вызов для больниц, начиная с необходимости в дополнительных медицинских устройствах, которые нельзя носить из палаты в палату, и закачивая постелью и помещением.

"Нет разницы, мы кладем 150 пациентов в три отделения или во все. Все равно заполняется одинаковое количество палат. И если мы сейчас в кардиологии констатируем Covid-пациента и переведем его в отделение, то контактных лиц все равно придется изолировать от других пациентов", - объясняет врач Клинической университетской больницы Страдиня Айя Вилде.

Соблюдать эти правила особенно важно, иначе можно увеличить риск распространения вируса в самом лечебном учреждении. Это признают и в столичных, и в региональных больницах. И при этом полностью защититься все равно не удастся. Нередко Covid обнаруживается при повторном тестировании человека. "Нас бы спасло, только если бы все лежали в палатах по одному", - заявляет главврач Елгавской городской больницы Солвейга Абола.

Есть ли у всех больниц возможность приспособиться к новым принципам, чтобы по возможности уменьшить риски, Инспекция здравоохранения до сих пор не анализировала. При этом заявляется, что в течение двух лет сами больницы многому научились и общие принципы не изменились, неважно - это особое Covid-отделение или Covid-палаты в других отделениях. Руководитель Видземского отдела контроля Инспекции здравоохранения Калвис Латсонс отметил: "Я не думаю, что там будут какие-то метры, расстояния - такие требования. Но главное, чтобы не пересекались каналы, чтобы не происходило контакта".


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