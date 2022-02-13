Covid-19 как побочный диагноз - могут ли больницы расслабиться?

Это новая практика практически во всех больницах - отдельные палаты для Covid-инфицированных в "нековидных" отделениях. Руководитель клиники неврологии и нейрохирургии Восточной больницы Гунтис Карелис рассказывает, что главный принцип - попытаться зарезервировать эти палаты в одном месте, а не каждую в своем крыле отделения. Попадание в такую палату не означает, что пациент останется в отделении основного заболевания. "Если симптомы не ухудшатся, то пациенты остаются здесь, если симптомы ухудшаются, есть две возможности: мы привлекаем инфектологов либо переводим пациентов в Covid-отделения или в отделения интенсивной терапии", - поясняет Карелис.

Во время омикрона в разные отделения больниц все больше попадали пациенты, у которых также был Covid, но со слабо выраженными симптомами или вообще без них.

Анализ нагрузки больниц показывает, что общее число пациентов с Covid растет именно за счет него как побочного диагноза. В скором будущем таких пациентов может быть большинство. И хотя общее число Covid-пациентов достигает тысячи, в правительстве эти данные стремятся понимать как более легкую ситуацию в больницах. Премьер-министр Кришьянис Кариньш на заседании правительства 8 ноября заявил, что "больницы, кажется, слава Богу, по сравнению с прогнозами очень защищены, возможно, по сравнению с волной дельта-штамма, и не близки к той нагрузке".

В самих больницах признают, что так упрощать нельзя и нельзя сказать, что у Covid-19 как у побочного диагноза нет никакого значения в плане нагрузки на больницы.

Для пациентов, у которых Covid - не главное заболевание, новый подход точно более дружелюбен, потому что ближе специалист по тому заболеванию, из-за которого человек находится в больнице.

Но вполне возможно, что часть пациентов с другими болезнями не попали бы в больницу, если бы не Covid, пусть и в легкой форме. Потому что он является "пусковым механизмом для других болезней". Даже бессимптомный Covid - это вызов для больниц, начиная с необходимости в дополнительных медицинских устройствах, которые нельзя носить из палаты в палату, и закачивая постелью и помещением.

"Нет разницы, мы кладем 150 пациентов в три отделения или во все. Все равно заполняется одинаковое количество палат. И если мы сейчас в кардиологии констатируем Covid-пациента и переведем его в отделение, то контактных лиц все равно придется изолировать от других пациентов", - объясняет врач Клинической университетской больницы Страдиня Айя Вилде.

Соблюдать эти правила особенно важно, иначе можно увеличить риск распространения вируса в самом лечебном учреждении. Это признают и в столичных, и в региональных больницах. И при этом полностью защититься все равно не удастся. Нередко Covid обнаруживается при повторном тестировании человека. "Нас бы спасло, только если бы все лежали в палатах по одному", - заявляет главврач Елгавской городской больницы Солвейга Абола.