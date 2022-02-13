13 февраля в одном абзаце ⟩ Подлодка США в водах России, рекорды цен на бензин, Сталин на календаре

События дня в одном абзаце

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Не только Россия стягивает свои войска к Украине. Подлодка США вошла в территориальные воды России, и, как сообщается, против нее применили спецсредства.

Чем себя порадовать

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