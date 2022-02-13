13 февраля в одном абзаце ⟩ Подлодка США в водах России, рекорды цен на бензин, Сталин на календаре
Завтра начало рабочей недели. Завтра же, правда, и День всех влюбленных. Какие же новости подводят нас к этому разностороннему дню?
Завтра начало рабочей недели. Завтра же, правда, и День всех влюбленных. Какие же новости подводят нас к этому разностороннему дню?
События дня в одном абзаце
Доля положительных результатов - 43,8%, за последние сутки выявлено 7789 новых случаев Covid-19. Вакцина - все еще лучший способ защититься, но какие-то вакцины менее эффективны. Если человек умер от Covid, несмотря на вакцину, вероятнее, что он привился AstraZeneca и Johnson&Johnson, показывают исследования. На спортивном фронте хороших новостей мало. Сборная Латвии по хоккею проиграла словакам, и теперь готовится к встрече с Данией. Поражение в этом матче будет означать, что латвийской дружине можно улетать из Пекина. Победа же выведет в четвертьфинал, в котором команду встретит сборная России. О других новостях Олимпиады можно, как всегда, прочитать в наших дневниках. Третья главная тема последних дней - Украина. Байден говорит о "решительном ответе", а Украина уже готовит план эвакуации простых жителей. Мэр Киева Виталий Кличко уверен, что после Украины Россия может направиться и в страны Балтии. Возможно, поэтому Латвия, Литва и Эстония хотят встретиться с представителями Беларуси относительно военных учений, проходящих там. Тем временем посол России в Швеции показывает чудеса дипломатии, уверяя, что "срали мы на санкции Запада". Но Европой недовольны не только в России. Вот и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намекнул, что страна может покинуть ЕС. Что по внутренним проблемам Латвии? Их хватает - цена за бензин бьет очередные рекорды. А кого-то волнует не это, а Сталин на обложке календаря. Возможно, однако, что вам интереснее звездные страсти. О них можно прочитать здесь. Впрочем, все такие вещи отступают на второй план, если случается настоящая трагедия. Отец погибшей месяц назад в ДТП девочки подробнее рассказал о ней и о том, что происходит в его семье сейчас. А всю страну на новой неделе ждет потепление до +8.
Все обсуждают
Не только Россия стягивает свои войска к Украине. Подлодка США вошла в территориальные воды России, и, как сообщается, против нее применили спецсредства.
Чем себя порадовать
Готовитесь к Дню святого Валентина? А настоящий ли вы романтик, вот в чем вопрос. Проверьте себя, пройдя наш тест любви.
Видео дня: Выбор сделан! Латвия решила, кто отправится на "Евровидение - 2022". Это будут покорители Тик-тока Citi zēni и их песня Eat Your Salad.