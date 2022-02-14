Прогноз Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 февраля: искры счастья и слияние сердец!

"А еще за счет Меркурия, влетающего в Водолей, на этой неделе мы открываемся новому и неизведанному, ловим космические идеи, а заодно учимся гибкости в общении.

Если у вас есть желание что-то освежить (не поменять полностью, а именно слегка подосвежить, подобновить) - вперед!

Проводим мозговой штурм на работе и дружеские посиделки дома. Львиное полнолуние поддержит ощущение праздника и, надеюсь, принесет нам всем поворот к весне", добавила астролог.

Овну стоит ярче одеваться, Раку - озаботиться доходами. А теперь - подробнее...

Важный день недели - четверг. Главные темы: А что отмечаем?

Луч надежды и сны в руку Денежная удача ждет Овнов, Раков и Козерогов. Счастье за поворотом мерещится Львам, Стрельцам и Водолеям. Бабочки в животе порхают у Дев, Весов и Рыб. Рабочий прогресс наметился у Тельцов, Близнецов и Скорпионов.

Овен

Достаем яркие вещи из гардероба, надеваем наконец то самое платье. Новая любовь может выскочить из-за угла как курьер, а интересные знакомства - завязаться даже на рабочем совещании. В общем - жизнь будет веселее. На предложение поучаствовать в творческом или необычном проекте отвечаем решительное "да!".

Самые важные дни недели - понедельник, четверг, суббота.

Телец

Если руководство было глухо к вашим предложениям, на этой неделе ситуация поменяется к лучшему. Идеи услышат, оценят по достоинству, однако удача ждет не только на работе, но и дома - время заняться генеральной уборкой, починить сломанный шкафчик, повесить на стену красивую картиночку. Любовь может поджидать вас далеко от дома.

Самые важные дни недели - понедельник, четверг, суббота.

Близнецы

Сейчас хорошо как учиться новому самим, так и учить других. Сходите на интересную лекцию, прочитайте книгу, запишитесь на курсы - это прям адресный совет вам.

В личной жизни - неожиданные повороты: признание в любви от давнего друга или счастливое примирение с заклятым врагом.

На работе новые договоренности принесут финансовую выгоду.

Самые важные дни недели - понедельник, четверг, пятница.

Рак

На этой неделе все будет вращаться вокруг заработков и денег, и здесь вас ждет удача. Вспоминайте про таланты и хобби - на них получится дополнительно заработать. Для старта бизнеса и дел с выгодой время хорошее, а что касается личной жизни - тоже прекрасные возможности для той самой встречи.

Значимые дни недели - четверг, пятница, воскресенье.