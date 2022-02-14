Юрмала отказывалась от попытки вернуть четверть миллиона евро

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) предложило концертному залу "Дзинтари", принадлежавшему самоуправлению, выступить в качестве потерпевшего по уголовному делу.

Речь идет об около 237 586 евро.

Уголовное дело касается мошенничества, отмывания денег и злоупотребления служебным положением. Расследование ведется в связи с покупкой стульев в концертном зале "Дзинтари" в 2015 году, и это дело выделено из другого дела, расследуемого СГД по поводу уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

По имеющейся у передачи информации, в ходе расследования выяснилось, что стулья на сумму $160 000 от производителя в США были поставлены фирме Amber X. Там же работала и жена главы закупочной комиссии. Затем победившая компания из Эстонии Tooner master продала стулья концертному залу "Дзинтари" по цене, обещанной при покупке - 224 598 евро. У эстонцев в качестве посредников по сделке осталось четыре тысячи евро.

Прежде чем направить дело в прокуратуру для возбуждения уголовного дела, СГД предложила концертному залу "Дзинтари" подать заявление в качестве потерпевшего по делу.

Если потерпевший не сообщит об этом, обвинение в мошенничестве может быть снято.

И руководство концертного зала, и местное самоуправление отмечают, что оснований для установления наличия убытков нет, так как отсутствует информация, подтверждающая убытки.

Как сообщалось, в 2020 году сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции СГД проводили процессуальные действия в концертном зале "Дзинтари" в связи со схемой налогового мошенничества.

Выяснено, что преступная группировка занималась незаконными действиями, поставляя концертному залу кресла. Кресла фиктивно поставлялись иностранному предприятию, которое в процессе публичной закупки поставляло их уже заказчику - концертному залу.

Предприятие декларировало НДС 0%, а не 21%, как это было бы при сделке с латвийскими партнерами. Налогово-таможенная полиция провела шесть обысков по месту жительства людей, в автомобилях и офисах. Задержано три человека. Наложен арест на автомашину Lexus RX, предположительно купленную на преступно нажитые средства.