Валиева продолжит выступления на Олимпиаде. Суд отклонил апелляции МОК и WADA

CAS отклонил апелляции МОК, ISU и WADA на временное отстранение Валиевой, чей допинг-тест ранее дал положительный результат.

В пресс-релизе CAS отмечается, что решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022 принято с учётом её статуса "защищённой персоны" (спортсменке не исполнилось 16 лет) и особого подхода к ним. Вдобавок она не была уведомлена заранее, чтобы иметь возможность защитить свои права.

К тому же CAS увидел проблему в том, что о результатах декабрьского теста сообщили так поздно - в разгар Олимпиады. Комиссия сочла, что недопущение Валиевой к участию в Олимпийских играх нанесет ей "непоправимый вред в этих обстоятельствах".

Стоит отметить, что положительное для российской стороны решение CAS не заканчивает допинг-историю Валиевой. Вероятнее всего рассмотрение дела продолжится уже после Олимпиады и нет никаких гарантий, что медали, которые Валиева заработает в Пекине, ей оставят.

Напомним, 25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине. РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляции на это решение в специальное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине.