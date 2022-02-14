Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду

Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые установили мировой рекорд по сумме баллов за ритм-танец и произвольный танец (226,98). До этого они установили на Олимпиаде мировой рекорд по баллам за ритм-танец (90,83).

Серебряными призёрами стали российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. По сумме ритм-танца и произвольного танца они набрали 220,51 балла (88,85 + 131,66). Бронза досталась американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02; 87,13 + 130,89).

26-летняя Синицина и 30-летний Кацалапов дважды становились чемпионами Европы (2020, 2022). Фигуристы являются действующими чемпионами мира, также на их счету серебряная медаль мирового первенства (2019).

Кацалапов является олимпийским чемпионом 2014 года в командном турнире и бронзовым призёром Игр в танцах на льду в дуэте с Еленой Ильиных. На Играх в Пекине Синицинца и Кацалапов в составе команды Олимпийского комитета России (ОКР) стали победителями командного турнира.