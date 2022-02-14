Выявлено 4144 новых случая Covid-19, доля положительных результатов - 43,9%

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет:​

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четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Трое скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, двое были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1434 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2710 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 6866,7 случая.

Всего вчера был сделан 9431 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 43,9%.

Всего за время пандемии Covid-19 в Латвии заразились 522 766 человек, скончались 5029 человек.

Статистика Covid-19 в Литве: почти 4,8 тыс. новых случаев, 15 смертей

За минувшие сутки в Литве выявлено 4 798 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 15 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Шесть из 15 скончавшихся были полностью привиты от коронавируса.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1262 человека, из них 96 - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 9,3 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 327 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве составил 5010,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 50,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболели 820,1 тыс. человек, умерло более 8 тыс.

В Эстонии выявлено 2898 новых случаев Covid-19

В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 2898 новых случаев Covid-19, скончались двое зараженных коронавирусом.

По состоянию на утро понедельника на лечении в больницах было 525 пациентов с коронавирусом. Лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 313 госпитализированным, из них 198 человек (63,3 процента) не вакцинированы, а у 115 человек (36,7 процента) завершен курс вакцинации.

За последние сутки проанализировано 5304 теста, из них 2898 оказались позитивными.

За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения в Эстонии заражались в среднем 336,4 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения заражались в среднем 532,0 невакцинированных в день.

Двумя дозами вакцины в Эстонии привиты 62,8 процента населения.

Против Covid-19 вакцинирован 71% населения Латвии

На данный момент против Covid-19 вакцинирован 71% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD) и Центрального статистического управления (ЦСУ).

По данным ЦСУ, на начало июля 2021 года в Латвии проживало 1 882 200 жителей. Из них хотя бы одну прививку против коронавируса сделали 71,22%. Завершили курс вакцинации 68,75% жителей, из них 37,11% человек получили также бустерную вакцину.

При пересчете на все население ревакцинированы 25,51% жителей страны.

На прошлой неделе в Латвии прививку от коронавируса делал в среднем 2671 человек в день. Темпы вакцинации продолжают снижаться.

В воскресенье против Covid-19 было вакцинировано 265 человек, из них лишь семь человек - первой дозой, 28 получили вторую прививку, в том числе двое вакцинированы вакциной Janssen (Johnson&Johnson), когда достаточно одной инъекции для завершения основного курса.