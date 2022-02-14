NEPLP: государству не нужно вкладывать средства в коммерческие СМИ нацменьшинств

"Позиция NEPLP в последние годы заключалась в том, что государству не нужно вкладывать средства в контент для нацменьшинств в коммерческих СМИ.

Место, где его можно развивать, это общественные СМИ.

И мы видим, что Латвийское радио 4 - на первом месте, если говорить о такой нише, как информационно-аналитические передачи для представителей нацменьшинств. Это очень успешный проект, который отлично достигает своей аудитории", - отметил Аболиньш.

В то же время он указал, что рейтинги контента для нацменьшинств на телеканале LTV7 в свою очередь были катастрофически низкими, например, аудитория передачи "Точки над i" составляла всего около 4000 человек, при этому половину - латыши.

"То есть почти за полмиллиона евро покупалось внимание 2000 зрителей нацменьшинств. Да, новости смотрели чуть больше 20 000 зрителей, но и этого недостаточно. Поэтому была создана платформа для нацменьшинств, которая в настоящее время работает намного успешнее, чем LTV7. Это путь, как развивать контент для нацменьшинств через государственные СМИ", - сказал Аболиньш.