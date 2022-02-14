Министр: школьным тестам на Covid-19 можно доверять

Он подчеркнул, что данные тесты прошли сертификацию в Европе и отвечают всем требованиям, поэтому им можно доверять.

Министр указал, что прозвучавшее в одной из теледискуссий заявление о том, что в Германии эти тесты использовать не рекомендуется, не соответствует действительности: "0", который стоял напротив производителя этих тестов в продемонстрированной в передаче таблице, в действительности означает не их эффективность, а то, что в конкретной лаборатории в Германии эти тесты еще не использовались.

В Министерстве обороны агентству LETA ранее также заявили, что тесты, закупленные для латвийских учреждений, в том числе школ, Государственным центром оборонной логистики и закупок, соответствуют требованиям Минздрава и зарегистрированы в Государственном агентстве лекарств.

Поставщик тестов предприятие ADDO Defense, которое закупило их у производителя Hangzhou singclean medical products co., подчеркнуло, что данные тесты имеют высокую степень надежности - чувствительность 97,99% и специфичность 99,71%. Тесты в соответствии с требованиями имеют маркировку CE, которая получена в независимом учреждении тестирования - Польском центре тестирования и сертификации.

Данные тесты включены в базу данных диагностических устройств и методов тестирования in vitro Европейской комиссии. Высокую надежность тестов подтверждает и их включение в список Федерального института лекарств и медицинского оборудования Германии. Производитель Hangzhou singlean medical products co. предоставил доказательства того, что тесты способны выявлять различные подвиды коронавируса, в том числе омикрон.

Говоря о других актуальных вопросах в связи с Covid-19, Павлютс отметил, что пик волны омикрона может быть достигнут на этой неделе, а к концу февраля заболеваемость пойдет на спад, поэтому Минздрав подготовил план по выходу из пандемии.

Что касается введения сроков действия сертификатов о вакцинации, то эта система, скорее всего, просто не будет введена, но на уровне Европейского союза сертификаты сохранятся и будут действовать.