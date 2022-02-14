Видео ⟩ Джарахов: "В какой-то момент начинают не любить, за то, что любят"

Эльдар отмечает, что у аудитории блогера от любви до ненависти один шаг.

"В какой-то момент тебя начинают не любить, за то, что любят", - отмечает он.

Блогер подагает, что нельзя идти на поводу у аудитории. Джарахов говорит, что следует во всем искать компромисс. Фанатам всегда кажется, что "раньще было лучше". Просили смешные видео как раньше, он сделал, а просмотры они не собирают такие, как хотелось бы. В качестве примера он привел группу Little Big. Поклонники стали обвинять артистов, что с приходом популярности их команда "опопсела". Была критика нового материала. Тогда музыканты выпустили клип в "старом" стиле, но этому обрадовалась только небольшая аудитория старых фанатов.

Эльдар заметил, что ей такая вещь, как ревность аудитории. Ревность к тому, что тот блогер, которого ты любил вдруг становится суперпопулярным. К примеру, когда песня "Я в моменте" приобрела оглушительный успех. Многие его подписчики стали злиться из-за того, что это песня везде.

Долгое время многим не нравилось, что он начал петь. От него ушло много подписчиков, потому что его пение людям не нравилось. Но ему было все равно. Он продолжает петь, потому что это приносит ему удовольствие.

Эльдар Джарахов признался, что в 2017 году он не справился с популярностью, которая на него тогда обрушилась. К нему подходили люди сфотографироваться, а он злился на этих людей. Записывал видеообращения, в которых просил не подходить к нему. Блогер полагает, что у него тогда был момент звездной болезни. Сейчас он смотрит на это уже иначе. Эльдар не любит фотографироваться. Если к нему подходят, то он охотнее обнимется с человеком.

Джарахов объяснил, что он сейчас почти не ходит на интернет-шоу. Он не против ходить на телепрограммы, потому что ему нужна новая аудитория.

*Осторожно! В интервью присутствует ненормативная лексика.