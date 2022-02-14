ФОТО: Пресс-фото

Свою свадьбу Габриэла спланировала до мелочей. Несомненно, на своей свадьбе она хотела выглядеть безукоризненно, поэтому искала, что могло бы помочь быстро вернуть отличную фигуру. Подруга порекомендовала BodyDrain – Габриэлу удивило то, как быстро он действует. «Линии моего тела проявились, и я прекрасно себя чувствовала».

Габриэла работает в сфере продаж, растит ребенка, поэтому постоянно торопится и завалена работой. Ее долгожданная свадьба была пышной и прекрасно спланированной. Мешала только одна «мелочь»: «Я уже выбрала самое красивое в мире свадебное платье, шикарную прическу и изумительный букет цветов, но… из-за стресса, испытанного во время планирования свадьбы, моя фигура не находилась в такой форме, какой я радовалась до этого. Короче говоря, в течение небольшого времени я поправилась на несколько килограммов, поэтому выглядела неважно и плохо себя чувствовала».

Порекомендовала BodyDrain®

«Я слышала об очищении организма, которое помогает быстро избавиться от шлаков, токсинов и жидкостей. Голодание или строгие диеты на этом этапе жизни были совершенно неприемлемы для меня. Поэтому, когда подруга посоветовала попробовать скандинавский план BodyDrain detox, который я раньше не пробовала, я сразу же согласилась», – говорит она. Габриэла с удивлением заметила, что ее фигура прорисовалась, а кожа приобрела юношеское сияние. «Я чувствовала себя прекрасно, а платье идеально на мне сидело», – рассказывает Габриэла.

ФОТО: Пресс-фото

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Габриэла и дальше принимает BodyDrain для очищения организма, а также рекомендует его и другим. «Это отличный толчок, когда Вы хотите вернуть себе изящные линии тела. BodyDrain идеально подходит перед отпуском или перед особенными поводами, например, перед свадьбой», – говорит она.

Почему нужно очищать организм?

Во время естественных процессов обмена веществ в организме накапливается излишек ненужных веществ – токсинов, шлаков, жидкостей. Организм ежедневно должен избавиться приблизительно от 2 килограммов ненужных веществ, которые перерабатываются в печени, и выводятся из организма через почки, кожу и кишечник. Когда замедляются естественные функции печени, почек, кожи, системы пищеварения, становится невероятно сложно избавиться от нескольких килограммов излишнего веса, улучшить линии своего тела, вернуть красивую фигуру даже при соблюдении диеты или голодании.

Купить таблетки BodyDrain можно во ВСЕХ аптеках и в интернет-магазине производителя www.newnordic.lv.

Оригинальное скандинавское очищение организма – BodyDrain

BodyDrain является растительным продуктом, производимым в Швеции. В состав таблеток BodyDrain входят экстракты спаржевой фасоли, артишока, одуванчика, сельдерея, крапивы, тимьяна, семена подорожника и порошок корня цикория, в которых содержатся фибриллярные вещества. Хорошо известно о том, что артишок помогает поддерживать деятельность печени и состояние кишечника, очищать организм, выделять пищеварительные соки. Таким образом, артишок помогает поддерживать нормальную детоксикацию организма. После того, как организм выведет мусор, становится легче избавиться от лишнего веса.

Создайте чудо при помощи BodyDrain

План очищения организма BodyDrain легко соблюдать, он очень простой, кроме того, не нужно голодать. Рекомендуется принимать таблетки BodyDrain по крайней мере двадцать дней. Важным также является разнообразное, сбалансированное питание и здоровый образ жизни.

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