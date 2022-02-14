"Началась паника": мать девочки узнала о ее переписках с подозрительным незнакомцем

Дружба в Сети началась на игровой платформе, а затем продолжилась в более личной переписке в социальных сетях. Именно это и произошло с дочерью Иоланты.

В конце прошлого года дочь снимала на телефон свой кошелек и рассыпала монеты, что заметила мама третьеклассницы. Во время разговора выяснилось, что она сделала это, чтобы отправить его своей новой подруге Линде. Линда также снимала свой бумажник. Иоланта попросила дочь показать это видео.

"Как будто она снимает свой кошелек, но на самом деле это не ее кошелек - большой красный женский кошелек, внутри большие банкноты евро, долларовые банкноты, и все это заснято", - говорит Иоланта.

На заднем фоне были слышны нечленораздельные звуки. Вся переписка на английском, но маму это не удивило. Потом она заметила еще кое-что: "Нахожу видео, где Линда снимает себя с бананом в руке - кладет этот банан в рот, что-то натирает. Я спрашиваю - что это?"

Дочь Иоланты объяснила, что показывала подруге свои игрушки. Мать это беспокоило. Она спросила, на какие еще темы говорила ее дочь. Оказывается, незнакомка очень интересуется повседневной жизнью дочери Иоланты - где она учится, ходит в школу и обратно, где живет, и даже попросила снять квартиру.

"У меня началась паника, что задаются такие вопросы", - рассказывает Иоланта. "Тогда я начала говорить ей, что это была не Линда… Это могут быть преступники, мужчины", - добавила она.

Мать связалась с Центром безопасного интернета и переслала переписку дочери с неизвестным лицом. Там специалисты не сомневались - ребенку угрожает опасность - и посоветовали обратиться в полицию. Иоланта отправилась в участок в тот же вечер.

Однако доказательств не было, и дело не было возбуждено. Заявление Иоланта не написала, а когда она пришла домой, вся переписка была удалена, а номер заблокирован. Но "Линда" снова обратилась к дочери через игру - на этот раз по-латышски, но по стилю письма видно, что текст был переведен автоматически. Они несколько раз пытались позвонить по этому номеру, но трубку никто не брал.

Девочка прекратила все контакты с этим человеком.