ВИДЕО ⟩ Попугай украл камеру и случайно снял свой полёт
Семью, отдыхавшую неподалёку от новозеландского города Данидин, обокрал попугай кеа. Птица забрала видеокамеру и отправился с ней в полет над деревьями и холмами.
Семью, отдыхавшую неподалёку от новозеландского города Данидин, обокрал попугай кеа. Птица забрала видеокамеру и отправился с ней в полет над деревьями и холмами.
Владельцы камеры хотели заснять на GoPro попугаев, которые прилетели к ним на балкон. Но запечатлеть этот момент не удалось, так как одна из птиц выхватила камеру и улетела с ней.
После того, как птица отдалилась на достаточное расстояние, она села на камень и попыталась раздолбить клювом GoPro. Поняв, что камера не съедобна, попугай потерял к ней интерес и улетел. На последних кадрах записи мы видим мальчика, который наклоняется к камере с криком "Нашел!".
В результате, камера сильно не пострадала, а благодаря тому, что всё это время она была включена, удалось получить редкое видео полета попугая кеа.
Как отмечает издание ferra.ru, записи полета этих птиц крайне редки, так как обычно закрепить на такх попугаев камеру не удается.