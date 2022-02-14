ВИДЕО ⟩ Попугай украл камеру и случайно снял свой полёт

Владельцы камеры хотели заснять на GoPro попугаев, которые прилетели к ним на балкон. Но запечатлеть этот момент не удалось, так как одна из птиц выхватила камеру и улетела с ней.

После того, как птица отдалилась на достаточное расстояние, она села на камень и попыталась раздолбить клювом GoPro. Поняв, что камера не съедобна, попугай потерял к ней интерес и улетел. На последних кадрах записи мы видим мальчика, который наклоняется к камере с криком "Нашел!".

В результате, камера сильно не пострадала, а благодаря тому, что всё это время она была включена, удалось получить редкое видео полета попугая кеа.