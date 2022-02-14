Видео ⟩ Как парень из Эстонии перекупил бизнес у брата Кейт Миддлтон

Boomf - это компания, которая изготавливает персонализированные открытки. ФОТО: личный архив

- Что это за бизнес?

- Это персонализированные поздравительные открытки, которые доставляются в любую часть планеты. Клиент заходит на сайт, выбирает открытку и послание, можно загружать и фото, а затем она доставляется на любой адрес в зависимости от скорости работы почты. Кроме этого, открытка-поздравление может эффектно открываться.

Компания, которая дарит эмоции!

- именно так, по словам Степана, описывают этот бизнес сотрудники Boomf.

"Компания, которая дарит эмоции!" - именно так, по словам Степана, описывают этот бизнес сотрудники Boomf. ФОТО: личный архив

- В наш век торжества социальных сетей кому нужны открытки?

- Будущее за теплыми человеческими отношениями. Как вам шоколадные открытки со спецэффектом?! Кроме того, это неотъемлемая часть британской культуры.

Boomf. Открытка со спецэффектом. ФОТО: личный архив

- Расскажите о своей компании Galaev Grierson.

- Мы являемся венчурной фирмой. Galaev Grierson - это то звено, которое соединяет стартапы и инвесторов. У нас есть два разрешения на фондовую и корпоративную деятельность.

- Инвестируете ли вы в эстонские стартапы?

- Мы очень хотим инвестировать в эстонские предприятия, но пока не получалось. Мы находимся в поиске правильных предприятий. Последние два года я большую часть своего времени провел в Эстонии, занимаясь выстраиванием отношений как с инвесторами, так и со стартапами. Некоторые моменты и проекты нам показались очень интересными, но пока не сложилось.

- По первому образованию вы зубной протезист. Как из зубного техника вы превратились в успешного венчурного инвестора. Кто ваши учителя?

- Сам себе всегда задаю этот вопрос. Переучился. Есть определенный курс - MBA - классическое бизнес-образование. Я учился один год в самой старой школе бизнеса в Великобритании Cranfield School of Management. И после этого попал в команду Ника Дженкинса, создателя крупнейшей в мире фирмы дигитальных открыток. Под его руководством я проработал три с половиной года, он меня учил всему. Почему он выбрал из всех студентов меня - непонятно. Видно, очень хорошо умею рассказывать. Мы оба выпускники одной школы, которые всегда помогают друг другу.

- Когда вы уехали из Таллинна?

- В 18 лет, в 2005 году. Cначала я поступал на стоматолога в Тарту, но не поступил. Пошел в Таллиннский университет на факультет государственного управления и параллельно подал документы в несколько британских университетов. Мне пришло приглашение, и я отправился учиться в Кардифф.

- Какую книгу посоветуете начинающему инвестору?

- Книгу Рэй Далио – "Принципы: жизнь и работа".

- Степан, вы сделали головокружительную карьеру. Как вы считаете, что является ключом к успеху?

- Сложный вопрос, я пока в начале пути. Я всегда был очень открыт новым идеям и новому общению. Общение и открытость к людям притягивает и помогает. Стучите - и вам откроют.

- Главный акцент в новостях был поставлен на том, что простой парень из Ласнамяэ смог такое сделать. Из серии "наши люди в Голливуде". Если можно, хотелось бы узнать о ваших корнях.