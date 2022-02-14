Видео ⟩ Как парень из Эстонии перекупил бизнес у брата Кейт Миддлтон

Согласно исследованию, проведенному в 2021 году, в Эстонии делает инвестиции 59% населения, что ставит страну на первое место во всей Балтии по инвестированию. Однако эстонский бизнесмен вышел на совершенно другой уровень, а новость о том, что парень из Ласнамяэ купил бизнес за 300 000 фунтов стерлингов у брата Кейт Миддлтон, прогремела на всю страну. Репортер Postimees Ксения Васильева побеседовала с топовым венчурным инвестором из Лондона Степаном Галаевым о том, как ему это удалось.
34-летний брат Кейт Миддлтон в декабре передал в административное управление компанию Boomf, которая продавала зефир и индивидуальные поздравительные открытки. Компанию приобрел 35-летний британско-эстонский бизнесмен Степан Галаев, пишет Rus.Postimees.
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- Скажите, Степан, вы купили эту терпящую бедствие компанию только потому, что она принадлежит родственнику королевской семьи?
- Это не покупка ради славы. Это чисто финансовая инвестиция, так как мы видим большой потенциал в этом бизнесе. А с Джеймсом Миддлтоном я знаком уже несколько лет.
Сам по себе бизнес очень успешный. В прошлом финансовом году он показал оборот в £ 10 000 000 и миллион чистой прибыли. А в этом году из-за локдауна и ковида произошел кассовый разрыв, то есть у фирмы закончились деньги. И не было возможности быстрого перефинансирования.
- Перешли ли долги приобретенной фирмы к вам?
- Сумма долга в несколько раз больше, и мы ее называть не будем. Новый покупатель бизнеса имеет право выбора: какие кредиты он берет, а какие нет. Мы взяли всю команду и ключевые производственные кредиты.
- Что это за бизнес?
- Это персонализированные поздравительные открытки, которые доставляются в любую часть планеты. Клиент заходит на сайт, выбирает открытку и послание, можно загружать и фото, а затем она доставляется на любой адрес в зависимости от скорости работы почты. Кроме этого, открытка-поздравление может эффектно открываться.
Компания, которая дарит эмоции!
- именно так, по словам Степана, описывают этот бизнес сотрудники Boomf.
- В наш век торжества социальных сетей кому нужны открытки?
- Будущее за теплыми человеческими отношениями. Как вам шоколадные открытки со спецэффектом?! Кроме того, это неотъемлемая часть британской культуры.
- Расскажите о своей компании Galaev Grierson.
- Мы являемся венчурной фирмой. Galaev Grierson - это то звено, которое соединяет стартапы и инвесторов. У нас есть два разрешения на фондовую и корпоративную деятельность.
- Инвестируете ли вы в эстонские стартапы?
- Мы очень хотим инвестировать в эстонские предприятия, но пока не получалось. Мы находимся в поиске правильных предприятий. Последние два года я большую часть своего времени провел в Эстонии, занимаясь выстраиванием отношений как с инвесторами, так и со стартапами. Некоторые моменты и проекты нам показались очень интересными, но пока не сложилось.
- По первому образованию вы зубной протезист. Как из зубного техника вы превратились в успешного венчурного инвестора. Кто ваши учителя?
- Сам себе всегда задаю этот вопрос. Переучился. Есть определенный курс - MBA - классическое бизнес-образование. Я учился один год в самой старой школе бизнеса в Великобритании Cranfield School of Management. И после этого попал в команду Ника Дженкинса, создателя крупнейшей в мире фирмы дигитальных открыток. Под его руководством я проработал три с половиной года, он меня учил всему. Почему он выбрал из всех студентов меня - непонятно. Видно, очень хорошо умею рассказывать. Мы оба выпускники одной школы, которые всегда помогают друг другу.
- Когда вы уехали из Таллинна?
- В 18 лет, в 2005 году. Cначала я поступал на стоматолога в Тарту, но не поступил. Пошел в Таллиннский университет на факультет государственного управления и параллельно подал документы в несколько британских университетов. Мне пришло приглашение, и я отправился учиться в Кардифф.
- Какую книгу посоветуете начинающему инвестору?
- Книгу Рэй Далио – "Принципы: жизнь и работа".
- Степан, вы сделали головокружительную карьеру. Как вы считаете, что является ключом к успеху?
- Сложный вопрос, я пока в начале пути. Я всегда был очень открыт новым идеям и новому общению. Общение и открытость к людям притягивает и помогает. Стучите - и вам откроют.
- Главный акцент в новостях был поставлен на том, что простой парень из Ласнамяэ смог такое сделать. Из серии "наши люди в Голливуде". Если можно, хотелось бы узнать о ваших корнях.
- Я вырос в Красной Деревне в Ласнамяэ. Мои родители и старший брат до сих пор живут в Эстонии, но уже не в Ласнамяэ. Родители по профессии - морские геодезисты. Что удивительно, не бизнесмены. Но мои бабушка и дедушка были из разряда предпринимателей. Мне, наверно, передались их гены.
- Часто ли вы приезжаете в Эстонию?
- Стараюсь приезжать три-четыре раза в год. Последний раз приезжал на Рождество в 2021 году.
- Какую школу вы окончили?
- Бывшую 12-ю школу, теперь это Ласнамяэская гимназия.
- Наверное, на встречу выпускников приезжать не стыдно?
- Удивительно, но я ни разу не был на этом мероприятии.
- Сохранили ли вы свою квартиру в Ласнамяэ?
- Мои родители недавно переехали, но теплые воспоминания остались. Я всегда смотрю на окна, когда прохожу мимо.
- Кем вы мечтали стать в детстве? Неужели венчурным инвестором?
- Зубным врачом или архитектором. В детстве я всегда много лепил, и мне было интересно что-то делать руками. Не без помощи родителей я выбрал протезирование.
- Что вы думаете о перспективах развития стартапов в Эстонии?
- Мне кажется, что Эстония всем даст фору. Здесь очень взрослая и развитая инфраструктура, у которой сильно развита и государственная поддержка. Стартаповская история способствует развитию всего в стране.
- Любимое место в Таллинне?
- С пацанами на пустыре за гаражами (смеется). Старый город, конечно.
- Любимое блюдо?
- Чем проще, тем лучше. Люблю итальянскую кухню.
- Как часто вы встречаете эстоноземельцев в Лондоне?
- К сожалению, редко, потому что диаспора, как мне кажется, не очень большая. Единственная площадка общения - это посольство Эстонии, где есть сильные клубы предпринимательства и инвестиций. Просто в пабе или в магазине эстонскую речь не услышать.
- Что в Великобритании дарят на День святого Валентина?
- На День Святого Валентина принято дарить 12 красных роз.