Разгром в Лиссабоне и гол Мбаппе в ворота своей будущей команды

Французский "ПСЖ" у себя дома принимал мадридский "Реал" и одержал победу благодаря голу на 94-й минуте матча в исполнении нападающего Килиана Мбаппе. Пикантности этому голу придаёт тот факт, что многие СМИ в последнее время пишут о том, что этим летом Мбаппе перейдёт в "Реал".

Парижане могли отличиться на 61-й минуте матча, когда арбитр встречи назначил пенальти в ворота "Реала" за фол Даниэля Карвахаля на Килиане Мбаппе. 11-метровый удар исполнил Лионель Месси, но аргентинец не смог переиграть голкипера "Реала" Тибо Куртуа.

В параллельном матче "Манчестер Сити" на выезде разгромил лиссабонский "Спортинг" со счётом 5:0. Голами в составе английской команды отметились Рияд Марез, Фил Фоден, Рахим Стерлинг и Бернарду Силва, который оформил дубль.

Ответный матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдут 9 марта в Мадриде и Манчестере.

16 февраля состоится ещё два мата 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых мюнхенская "Бавария" на выезде сыграет с "Зальцбургом", а "Интер" в Милане примет "Ливерпуль".