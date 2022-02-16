Ср, 16.02.2022
Мы за права государств и людей самим решать свою судьбу. Мы вместе с Украиной и ее народом! Эдвард Смилтенс, вице-мэр Риги
Эдвард Смилтенс, вице-мэр Риги

Влюблённый Кержаков и Кличко на Майдане. Как прошла неделя звёзд спорта?

Среда, а это значит, что пора заглядывать в соцсети к известным спортсменам. Поехали!

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