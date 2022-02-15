Сборная Латвии по хоккею вылетела с Олимпиады, уступив Дании

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Матч проходил на стадионе " Укэсун Спортс-центр" и завершился победой датчан со счётом 3:2 (1:1. 1:1, 1:0).

Уже на 8-й минуте у сборной Латвии возникли проблемы, когда из-за травмы произошла замена вратарей и на лёд вместо Яниса Калниньша вышел Ивар Пунненов. Несколько минут спустя Мортен Поульсен открыл счёт в матче, но на 17-й минуте Лаурис Дарзиньш, который проводил 150-й матч за национальную команду, сумел сравнять счёт на табло.

Lauris Dārziņš realizē zibenīgu pretuzbrukumu - 1:1 🇱🇻 pic.twitter.com/m4FE44TbA2 — Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) February 15, 2022

На 23-й минуте наш капитан отличился во второй раз в матче - ему ассистировали Увис Балинскис и Ренарс Крастенбергс.

Lauris Dārziņš vairākumā - Latvijas izlase vadībā ar 2:1 🇱🇻🚨 pic.twitter.com/v5JkPoZ681 — Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) February 15, 2022

Вскоре после этого у сборной Латвии было ещё две отличные возможности открыть счёт, но обе они были не использованы. Сначала Рихард Букартс убежал 1 на 1 с датским вратарём, но не смог его переиграть. Пару минут спустя тоже самое не смогли сделать Балинскис и Николай Елисеев, которые вдвоём выбежали на Себастьяна Дама.

После этого нападение сборной Латвии немного успокоилось, а защита расслабилась. На 37й- минуте неожиданная ошибка у борта привела к тому, что датчане перевели в центр откуда Юлиан Якобсен поразил цель.

В заключительном игровом отрезке сборная Латвии не смогла отличиться, да и по-настоящему опасных моментов у ворот Дама было немного. Датчане, в свою очередь, усилиями Маркуса Лауридсена забросили третью шайбу и практически весь период никуда не спешили.

Таким образом, сборная Латвии на Олимпийских играх провела четыре матча, проиграв в каждом из них. На этом Игры в Пекине для подопечныех Харийса Витолиньша окончены.