Украинский кризис: Литва готовится к различным сценариям развития событий

"Сегодня обсуждались как сценарии, так и возможные решения наших ведомств", - заявила она журналистам в правительстве в понедельник, 14 февраля.

Билотайте приняла участие в совещании в администрации президента по ситуации с безопасностью в регионе. По словам министра, возможные сценарии самые разные, поэтому она их не конкретизировала.

"Ведомства действительно готовятся, решают и координируют свои действия", - сказала она. По словам Билотайте, в числе прочего Литва готовится принять потенциальных беженцев из Украины, и эта миграция будет отличаться от организованной Беларусью с Ближнего Востока и Африки. Как подчеркнула министр, в этом случае все было бы более предсказуемо, к тому же украинцы могли бы быстрее начать самостоятельную жизнь в Литве.

Как сообщалось, Россия сконцентрировала на границе с Украиной и в Беларуси более 100 тысяч военных и тяжелую военную технику. Запад опасается, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент, Москва же это отрицает.