14 февраля в одном абзаце ⟩ Грядет отмена ограничений, МОК против Валиевой и украинский флаг у Рижской думы

События дня в одном абзаце
Продолжаются новости вокруг Украины: Байден позвонил Зеленскому, сотрудники ОБСЕ покидают Донецк. Тем временем СМИ сообщили о массовом отъезде богатейших бизнесменов из Украины, а Conflict Intelligence Team - о переброске российских танков к украинской границе. Эксперт же дал неутешительный прогноз: если Россия нападет на Украину, риски безопасности возникнут и для Латвии. Завершился десятый день Олимпиады, но вот история с Камилой Валиевой, кажется, и не думает заканчиваться! Сначала суд отклонил апелляции МОК и WADA, но первая позже заявила, что если медаль выиграет Валиева, награждения не будет. Не иначе, главный скандал нынешней Олимпиады. В Латвии тоже не без новостей: из-за аварии поезд Рига - Елгава остановился возле Тирайне. Как рассказывают в Pasažieru vilciens, на рельсах оказался человек. Несколько маршрутов отменены. Полиция просит предъявить обвинение водителю, насмерть сбившему восьмилетнюю девочку. Все помним, что завтра будут решать о постепенной отмене ковид-ограничений? Коалиция дала пресс-конференцию! Одна из дорог в Плявниеках оказалась настолько плоха, что до дома доехать можно, а уехать нельзя! Юрмала отказалась от попытки вернуть четверть миллиона евро. Сегодня был День влюбленных! Неожиданно, но одним из праздничных фильмов стала "Смерть на Ниле" про сыщика Пуаро! Читайте наш обзор! И напоследок полезный совет: если вдруг захотите показать фото-радару средний палец, лучше подумайте еще раз.
Чтобы Рига стала современным городом, нужно преодолеть несколько препятствий, одно из которых - улучшение общественного транспорта. Пробки, отставшая система билетов, старые автобусы - с этой и другими проблемами жители сталкиваются почти каждый день. Как с этим планирует бороться Rīgas satiksme?
День святого Валентина - хороший повод провести время с близкими. На 14 февраля собрали для вас пять самых романтических мест для отдыха со второй половинкой.
Галерея дня: Чтобы выразить поддержку суверенитету Украины и ее интеграции в Европу, 14 февраля у здания столичной ратуши был поднят украинский флаг. Посмотрите фотографии!