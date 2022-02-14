14 февраля в одном абзаце ⟩ Грядет отмена ограничений, МОК против Валиевой и украинский флаг у Рижской думы

События дня в одном абзаце

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Чтобы Рига стала современным городом, нужно преодолеть несколько препятствий, одно из которых - улучшение общественного транспорта. Пробки, отставшая система билетов, старые автобусы - с этой и другими проблемами жители сталкиваются почти каждый день. Как с этим планирует бороться Rīgas satiksme?

Чем себя порадовать

День святого Валентина - хороший повод провести время с близкими. На 14 февраля собрали для вас пять самых романтических мест для отдыха со второй половинкой.