Латвию посетит президент Германии. Его пригласил Левитс

Как сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, конференция состоится 16 февраля в Рижском замке. В свою очередь в ходе переговоров будет обсуждаться широкий круг двусторонних и международных тем, в том числе вопросы европейской безопасности.

Сегодня президент Германии встретится с Левитсом в Рижском замке. После встречи ожидается совместная пресс-конференция президентов двух стран.

После участия в конференции президенты Латвии и Германии посетят рижский Дом Вагнера как патроны проекта его реконструкции. Также президенты посетят строительную площадку "Rail Baltica", чтобы подчеркнуть важность проекта для будущего сообщения в регионе Балтийского моря.