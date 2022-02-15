Вт, 15.02.2022
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Латвию посетит президент Германии. Его пригласил Левитс

Франк-Вальтер Штайнмайер ФОТО: SIPA/Scanpix

По приглашению президента Латвии Эгила Левитса сегодня и завтра Латвию посетит с рабочим визитом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который в качестве почетного гостя выступит на конференции "Конституции Латвийской Республики - 100".

Как сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, конференция состоится 16 февраля в Рижском замке. В свою очередь в ходе переговоров будет обсуждаться широкий круг двусторонних и международных тем, в том числе вопросы европейской безопасности.

Сегодня президент Германии встретится с Левитсом в Рижском замке. После встречи ожидается совместная пресс-конференция президентов двух стран.

После участия в конференции президенты Латвии и Германии посетят рижский Дом Вагнера как патроны проекта его реконструкции. Также президенты посетят строительную площадку "Rail Baltica", чтобы подчеркнуть важность проекта для будущего сообщения в регионе Балтийского моря.

Президента Германии будет сопровождать его супруга Эльке Бюденбендер.


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