Названы риски, угрожающие экономическому развитию Латвии

На заседании 10 февраля СФД утвердил макроэкономические прогнозы Минфина, предусматривающие рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 4% в текущем году и на 3,9% в 2023 году. Рост ВВП в 2024 и 2025 годах прогнозируется на уровне 3,4%.

По данным СФД, сейчас экономика вступает в новый цикл роста, но ему угрожает ряд макроэкономических рисков, включая инфляцию и напряженность на рынке труда, а также другие риски. И в Минфине, и в СФД рассчитывают, что в 2024-2025 годах экономика может начать развиваться выше своего потенциала.

По мнению СФД, Covid-19 и его будущие штаммы остаются среди потенциальных рисков для экономического развития. Напряженность в международных отношениях России с Украиной и потенциальное вовлечение в этот процесс Белоруссии также создают неблагоприятную среду для стабильного экономического роста, отрицательно сказываются на ценах на энергоносители, особенно на природный газ, и создают непривлекательный инвестиционный климат в регионе.

Сохранение высоких цен на энергоносители представляет собой потенциальный риск для бюджетов самоуправлений и изменений в структуре потребления домохозяйств. Цены на отопление и электроэнергию тесно связаны с ценами на природный газ. Поскольку последствия повышения цен на газ проявляются с задержкой на 6-8 месяцев, ожидается, что наибольшая нагрузка на самоуправления и домохозяйства начнет ощущаться в холодный сезон 2022 года.

На развитие латвийской экономики также влияют риски роста инфляции. СФД считает, что 2022 год будет годом высокой инфляции, а главный фактор инфляции, цены на энергоносители, в настоящее время не проявляют признаков снижения. Уже есть повышенные ожидания роста цен со стороны населения и производителей, что подпитывает и ожидания роста процентных ставок по кредитам, хотя Европейский центральный банк в настоящее время не дает четких сигналов о повышении ставок.