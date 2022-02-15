Видео ⟩ Бузова заявила, что ни один мужчина не потянет ее финансово

Напомним, Бузова сейчас снимается в ЮАР: вместе с шоуменом Михаилом Галустяном она ведет второй сезон шоу "Звезды в Африке". В свободное время Ольга путешествует, загорает у бассейна и занимается спортом.

Ольга Бузова ФОТО: Кадр из видео

В День влюбленных Бузова разместила в сторис грустный ролик, в котором проводила праздник в одиночестве. На видео телеведущая сидит за столиком и грустно помешивает соломинкой коктейль в бокале.

"Ну что ты задумалась?", - интересуется у Бузовой голос за кадром. В ответ Ольга объяснила, что она настолько дорогая женщина, что ни один мужчина не потянет ее финансово.

"День святого Валентина - любовный праздник. А я настолько дорогой подарок, что ни один мужчина не может себе позволить", - цитирует звезду "Комсомольская правда".