Чехия впервые не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады

Матч проходил на стадионе "Национальный" и завершился победой сборной Швейцарии со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрес Амбюль (15-я минута), Киллиан Мотте (16`), Денис Мальгин (30`) и Рафаэль Диас (55`). У чехов голы забивали Лукаш Клок (11`) и Роман Червенка (56`).

Таким образом, сборная Чехии впервые не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады. Швейцария вышла в 1/4 финала, где сыграет с командой Финляндии. Матч пройдёт завтра, 16 февраля, начало - в 10:40 по латвийскому времени.

Ранее путёвку в 1/4 финала завоевали сборная Словакии, которая обыграла Германию (4:0), а также Дания, которая оказалась сильнее Латвии (3:2). Последний участник четвертьфинала определится в матче между Канадой и Китаем, который начнётся в 15:10.