Госдума РФ попросит Путина признать независимость ДНР и ЛНР

За подготовленный партией КПРФ документ проголосовал 351 депутат, 16 были против, а один - воздержался.

Госдума рассмотрела и документ, подготовленный правящей партией "Единая Россия". Он предусматривал, что парламент проведет с Министерством иностранных дел консультации перед обращением к президенту. За этот документ проголосовали 310 депутатов.

Таким образом, обращение парламента о признании самопровозглашенных республик будет направлено президенту Владимиру Путину.

Напомним, ДНР и ЛНР в мае 2014 года объявили о независимости от Украины после того, как большинство участников референдумов, прошедших в регионах, поддержали принятие актов о самоопределении республик.