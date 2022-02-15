Вт, 15.02.2022
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Эдвард Смилтенс, вице-мэр Риги
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Госдума РФ попросит Путина признать независимость ДНР и ЛНР

ФОТО: AP/Scanpix

Во вторник, 15 февраля, Госдума России приняла документ об обращении к президенту с просьбой признать независимость самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, пишет "Медуза".

За подготовленный партией КПРФ документ проголосовал 351 депутат, 16 были против, а один - воздержался.

Госдума рассмотрела и документ, подготовленный правящей партией "Единая Россия". Он предусматривал, что парламент проведет с Министерством иностранных дел консультации перед обращением к президенту. За этот документ проголосовали 310 депутатов.

Таким образом, обращение парламента о признании самопровозглашенных республик будет направлено президенту Владимиру Путину.

Напомним, ДНР и ЛНР в мае 2014 года объявили о независимости от Украины после того, как большинство участников референдумов, прошедших в регионах, поддержали принятие актов о самоопределении республик.

Самопровозглашенные республики Донбасса признала только Южная Осетия - частично признанное государство.


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