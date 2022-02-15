За неделю значительно снизилась заболеваемость Covid-19 в рижских школах
Согласно информации, собранной Департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы, за неделю заболеваемость Covid-19 в рижских школах снизилась.
Согласно информации, собранной Департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы, за неделю заболеваемость Covid-19 в рижских школах снизилась.
Неделю назад дистанционное обучение в различных формах было установлено в 71 школе, а на этой неделе Covid-19 затронул 37 школ.
Всего на прошлой неделе полное или частичное удаленное обучение проходило в 541 классе, на этой неделе — в 233 классах.
Меньше болеют коронавирусом и в детских садах. На прошлой неделе Covid-19 затронул 50 дошкольных учреждений, а на этой неделе - 42 дошкольных учреждения и в общей сложности 86 дошкольных групп.