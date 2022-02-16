Фото ⟩ Наоми Кэмпбелл впервые показала дочь

В интервью для журнала модель опровергла слухи об усыновлении ребенка.

"Ее не удочерили - она мой ребенок", - сказала Наоми.

Также она отметила, что немногие знали о ее планах стать матерью. "Я могу пересчитать по пальцам одной руки количество людей, которые знали, что она у меня будет", - сказала модель. "Но она - самое большое благословение, которое я когда-либо могла себе представить. Это лучшее, что я когда-либо делала", - добавила она.

Ранее Кэмпбелл в интервью BBC HardTalk впервые рассказала о своей дочери: "Мне очень повезло, я думаю, что у меня просто ребенок мечты. Она замечательная. Она уже очень независимая, очень умная, бдительная и спит по 12 часов. Она хорошая девочка".

Как сообщалось, в мае прошлого года 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Эта новость стала неожиданностью для поклонников Наоми.