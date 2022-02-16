"Евровидение-2022": Украину могут дисквалифицировать

12 февраля исполнительница Алина Паш одержала победу в финале украинского национального отбора на "Евровидение-2022". Позже выяснилось, что певицу в 2019 году внесли в базу сайта "Миротворец". Причина заключалась в том, что она якобы незаконно посещала Крым. Об этом пишет "Униан".

Певица заявила, что путешествовала в Крым на законных основаниях, а позже показала документ. Появились слухи о якобы подделке этого документа и недостоверности информации.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий рассказал, что Украине может грозить дисквалификация. Причина состоит в том, что скандал вокруг Алины Паш могут политизировать.

"Если Европейский вещательный союз найдет политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться", - сообщил Чернотицкий.

Также в прямом эфире во время объявления результатов национального отбора произошла путаница. По словам представителей, это случилось из-за сбоя в работе турнирной таблицы.

Организаторы попросили журналистов ответственно освещать новости, чтобы не подвергать риску участие Украины в конкурсе "Евровидение".