Центры вакцинации от Covid-19 будут постепенно закрываться

Руководитель отдела проекта вакцинации Эва Юхневича признала, что в силу различных обстоятельств интерес населения к вакцинации от Covid-19 в последние недели заметно снизился. Однако по-прежнему планируется продолжить домашнюю вакцинацию пожилых людей старше 70 лет и лиц, которые не могут покинуть дом по медицинским показаниям.

Ожидается, что выездная вакцинация будет продолжена в тесном сотрудничестве с местными самоуправлениями. Также планируется начать процесс вакцинации в двух аптечных сетях.

Пункт вакцинации в Валмиерском центре культуры закроется после 20 февраля, в Балвском комплексе культуры и отдыха - после 26 февраля, в Даугавпилсском олимпийском центре - после 28 февраля, в Екабпилсском спортивном центре - после 28 февраля, в Саласпилсском доме спорта - после 17 февраля, Баускский пункт вакцинации - после 15 февраля, пункт вакцинации в Лиепайском доме латышского общества - после 28 февраля, в Олайнском доме культуры - после 12 февраля, в здании стадиона 1-й Айзкраукльской средней школы - после 19 февраля, в Ливанском центре культуры - после 12 февраля, а центры вакцинации в Риге в конференц-центре Atta и на Кипсале закроются 15 февраля.

Центр вакцинации в лиепайском торговом центре Lielie logi будет закрыт после 15 февраля, в торговом центре Ogres Prestižs - после 15 февраля, в лиепайском торговом центре XL SALA - после 22 февраля, в Риге в торговом центре Dole - после 21 февраля, в торговом центре Sāga - после 21 февраля, в торговом центре Galleria Riga - после 21 февраля.

Ряд других центров закроются после 26 февраля, в том числе в даугавпилсском торговом центре Aveņu centrs, в Maxima в Даугавпилсе на ул. Страдниеку, в торговом центре Origo и на Имантском рынке в Риге. После 27 февраля пункты вакцинации будут закрыты в столичных торговых центрах Domina и Riga Plaza, после 28 февраля - в цесисском торговом центре Solo и рижском торговом центре Galerija Centrs.

После 5 марта пункт вакцинации закроется в в Риге в торговом центре Alfa, с 7 марта - в Akropole.