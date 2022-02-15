Вт, 15.02.2022
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Эдвард Смилтенс, вице-мэр Риги

Празднику песни и танца быть - он пройдет летом

Праздник песни и танца ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Правительство сегодня утвердило распоряжение о проведении XXVII Вселатвийского праздника песни и XVII праздника танца, согласно которому праздник будет проходить с 30 июня по 9 июля 2023 года, сообщила представитель Латвийского национального культурного центра Линда Эртмане.

Министр культуры Наурис Пунтулис подчеркнул, что традиция проведения праздников песни и танца в 2023 году отметит 150-летие - это важный поворотный момент во всеобъемлющем уникальном движении, объединяющем и вдохновляющем людей на протяжении веков, на любом повороте истории.

"Эпидемиологические обстоятельства стали беспрецедентным вызовом сохранению традиции и процессу ежедневной подготовки, имеющему первостепенное значение. Сейчас приложены все усилия, чтобы праздник состоялся в следующем году: выделено дополнительное единовременное финансирование руководителям коллективов, обеспечены 320 000 самотестов на Covid-19, а с 1 марта можно будет возобновить полноценный процесс подготовки, чтобы следующим летом мы все смогли пережить незабываемый праздник", - сказал министр.

Закон о празднике песни и танца предусматривает, что Вселатвийский праздник песни и танца проводится каждые пять лет.


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