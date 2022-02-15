Камила Валиева - первая после короткой программы на Олимпиаде
Российская фигуристка Камила Валиева захватила лидерство после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.
Российская фигуристка Камила Валиева захватила лидерство после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.
15-летняя Валиева в самом начале своего выступления сорвала тройной аксель, но справилась с остальными элементами. За свой прокат спортсменка получила 82,16 балла. После проката фигуристка не смогла сдержать слёзы.
На втором месте расположилась ещё одна россиянка Анна Щербакова, которая показала свой лучший результат сезона. Она единственная, кто сделал всё чисто в короткой программе, но вторая по баллам 80,20, потому что у неё на старте программы двойной аксель, а не тройной.
Третье место после короткой программы занимает японка Каори Сакамото, которая исполнила чистый двойной аксель и качественный тройной флип - 79,84 балла.
Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля. Начало соревнований - в 12:00 по латвийскому времени.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что не будет проводить церемонию награждения в женском одиночном фигурном катании, если российская фигуристка Камила Валиева попадёт на пьедестал. Спортсменка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021-го, но участвует в Олимпиаде по итогу решения Спортивного арбитражного суда (CAS).