Камила Валиева - первая после короткой программы на Олимпиаде

15-летняя Валиева в самом начале своего выступления сорвала тройной аксель, но справилась с остальными элементами. За свой прокат спортсменка получила 82,16 балла. После проката фигуристка не смогла сдержать слёзы.

На втором месте расположилась ещё одна россиянка Анна Щербакова, которая показала свой лучший результат сезона. Она единственная, кто сделал всё чисто в короткой программе, но вторая по баллам 80,20, потому что у неё на старте программы двойной аксель, а не тройной.

Третье место после короткой программы занимает японка Каори Сакамото, которая исполнила чистый двойной аксель и качественный тройной флип - 79,84 балла.

ФОТО: olympics.com

Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля. Начало соревнований - в 12:00 по латвийскому времени.