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  • Стали известны все четвертьфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде

Стали известны все четвертьфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде

Хоккеисты сборной Канады ФОТО: AP/Scanpix

Сборная Канады по хоккею стала последней командой, которая завоевала путёвку в четвертьфинал Олимпийских игр в Пекине.

В матче квалификационного раунда плей-офф сборная Канады разгромила Китай - 7:2 (2:1, 3:1, 2:0).

В составе сборной Канады шайбы забросили Адам Тамбеллини () и Джордан Уил, оформившие по дублю, а также Эрик О'Делл, Эрик Стаал и Джек Макбэйн. За хозяев турнира отличился Ань Цзянь, оформивший дубль.

Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары в хоккее на Олимпийских играх в Пекине. Все матчи пройдут завтра, 16 февраля.

  • США - Словакия (6:10 по латвийскому времени)
  • Команда Олимпийского комитета России (ОКР) -  Дания (8:00)
  • Финляндия - Швейцария (10:40)
  • Швеция - Канада (15:30)

Полуфиналы хоккейной Олимпиады состоятся в пятницу, 18 февраля. Матч за третье место пройдёт 19 февраля, финал - 20 февраля.

За ходом Олимпиады можно следить в разделе "Пекин-2022".


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