Стали известны все четвертьфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде
Сборная Канады по хоккею стала последней командой, которая завоевала путёвку в четвертьфинал Олимпийских игр в Пекине.
Сборная Канады по хоккею стала последней командой, которая завоевала путёвку в четвертьфинал Олимпийских игр в Пекине.
В матче квалификационного раунда плей-офф сборная Канады разгромила Китай - 7:2 (2:1, 3:1, 2:0).
В составе сборной Канады шайбы забросили Адам Тамбеллини () и Джордан Уил, оформившие по дублю, а также Эрик О'Делл, Эрик Стаал и Джек Макбэйн. За хозяев турнира отличился Ань Цзянь, оформивший дубль.
Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары в хоккее на Олимпийских играх в Пекине. Все матчи пройдут завтра, 16 февраля.
Полуфиналы хоккейной Олимпиады состоятся в пятницу, 18 февраля. Матч за третье место пройдёт 19 февраля, финал - 20 февраля.
За ходом Олимпиады можно следить в разделе "Пекин-2022".