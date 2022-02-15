Стали известны все четвертьфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде

В матче квалификационного раунда плей-офф сборная Канады разгромила Китай - 7:2 (2:1, 3:1, 2:0).

В составе сборной Канады шайбы забросили Адам Тамбеллини () и Джордан Уил, оформившие по дублю, а также Эрик О'Делл, Эрик Стаал и Джек Макбэйн. За хозяев турнира отличился Ань Цзянь, оформивший дубль.

Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары в хоккее на Олимпийских играх в Пекине. Все матчи пройдут завтра, 16 февраля.

США - Словакия (6:10 по латвийскому времени)

Команда Олимпийского комитета России (ОКР) - Дания (8:00)

Финляндия - Швейцария (10:40)

Швеция - Канада (15:30)

Полуфиналы хоккейной Олимпиады состоятся в пятницу, 18 февраля. Матч за третье место пройдёт 19 февраля, финал - 20 февраля.