15 февраля в одном абзаце ⟩ Covid-ограничения меняются, Россия отводит войска, один Lidl на два района

События дня в одном абзаце

Все обсуждают

Давайте в этот раз подискутируем не про Украину. Скоро в Латвии начнутся военная учения, поэтому министр обороны Артис Пабрикс призывает не бояться солдат и армейской техники. Но у наших читателей все равно есть, скажем так, вопросы.

Чтиво дня

Новый текст из серии статей "(Не)детские проблемы". Это история Евгении, жизнь которой в девять лет круто изменилась.