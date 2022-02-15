15 февраля в одном абзаце ⟩ Covid-ограничения меняются, Россия отводит войска, один Lidl на два района

События дня в одном абзаце
За прошлые сутки выявлено 11 105 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек. Такие числа уже даже не удивляют, но правительство напоминает - пик еще не пройден. Более того, министр здравоохранения Даниэль Павлютс ждет новой волны осенью. Тем не менее после 1 марта Covid-ограничения изменятся, и этих изменений будет много. Меняется ситуация и возле границ Украины. Россия начала возвращать войска обратно в места дислокации. И хотя напряжение остается, что признают и западные страны, президент Украины Владимир Зеленский решил объявить завтрашний день - Днем единения. Возможно, мы наконец-то сможем полностью сконцентрироваться на Олимпиаде. Фигуристка Камила Валиева объяснила, как допинг попал в ее тело - виноват препарат ее дедушки. Скандал вокруг фигуристки не помешал ей занять первое место после короткой программы на Олимпиаде. Порадуемся и за наших соседей. У эстонцев - первая медаль за Зимних Олимпийских играх с 2010 года! Кроме того определились все четвертьфинальные пары хоккейного турнира. Вот только команды Латвии среди них нет - мы проиграли Дании. Об этих и других новостях Олимпиады вы можете прочитать в наших дневниках. Есть ли другие темы для новостей? Немного. В Риге появятся еще два магазина Lidl. Мошенники заработали почти 100 тысяч евро, используя фотографии латвийского министра обороны. В Эстонии появился новый наркотик, который доставляют через Латвию. О трагическом ДТП бусика у Берзкрогса появилась новая информация. И помните, зима уже начинает уходить. Лед не настолько твердый, каким был раньше. В Риге под лед провалился ребенок. Его так и не смогли найти.
Давайте в этот раз подискутируем не про Украину. Скоро в Латвии начнутся военная учения, поэтому министр обороны Артис Пабрикс призывает не бояться солдат и армейской техники. Но у наших читателей все равно есть, скажем так, вопросы.
Новый текст из серии статей "(Не)детские проблемы". Это история Евгении, жизнь которой в девять лет круто изменилась.
Галерея дня: Началось очередное заседание суда над Алексеем Навальным. Радостного для политика мало, кроме, пожалуй, одного. На следующий день после Дня святого Валентина он смог увидеться и даже обняться со своей женой.