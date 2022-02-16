Ср, 16.02.2022
Мы за права государств и людей самим решать свою судьбу. Мы вместе с Украиной и ее народом! Эдвард Смилтенс, вице-мэр Риги
Эдвард Смилтенс, вице-мэр Риги
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Кто вам платит? ⟩ "Лучше бы ямы чинили, а не флаги вешали". О дорогах в Латвии

Эрика Сташкевич ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сезон ям открыт - вместе со снегом тает асфальт. Бесконечно повторяющаяся история для Латвии, которая снова ворвалась в повестку. Неудивительно, что первая реакция общественности после того, как мэр Риги Мартиньш Стакис в знак солидарности с Украиной у Рижской думы поднял украинский флаг, была "легче флаги повесить, чем разобраться в своей стране, например, дороги починить". В социальных сетях продолжается стихийный конкурс на звание самой глубокой ямы страны, а самой популярной открыткой на День влюбленных оказалась картинка с ямой в форме сердечка и подписью "С любовью. Latvijas Valsts ceļi". В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем, что происходит с дорогами в Латвии.

Гости эфира:

  • Андрей Данилевич - рижанин с активной позицией, водитель общественного транспорта;
  • Вилнис Кирсис - вице-мэр Риги;
  • Анна Кононова - представитель Latvijas Valsts ceļi.
  • Почему в этом году особенно плачевно с ямами на дорогах? 
  • Жителям Болдераи из года в год обещают привести в порядок обе подъездные дороги, но воз и ныне там. Что мешает?
  • "В Риге залатали опасные для движения ямы площадью более 5000 квадратных метров", - отчиталась Рижская дума. Это много? Мало? Какой объем работ предстоит летом? Есть ли у думы глобальные планы на дороги в столице?
  • Что делать, попав в ДТП из-за ямы? С кого спрашивать за ремонт и как?
  • Яма на яме у многоквартирных домов - чья это боль и как ее лечить?
  • "Если учесть общую протяженность улиц и дорог, то наша проблема в два раза больше, чем у государства, но финансирование в пять раз меньше", - говорит представитель Союза самоуправлений Латвии Айно Салминьш. Кто за какую дорогу отвечает? Сколько необходимо средств, чтобы привести в порядок все латвийские дороги?

Встречаемся в 18:00!

Видео: Наглядно о дорогах в Болдераю 

Автор видео: Андрей Данилевич


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