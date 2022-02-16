Кто вам платит? ⟩ "Лучше бы ямы чинили, а не флаги вешали". О дорогах в Латвии

Сезон ям открыт - вместе со снегом тает асфальт. Бесконечно повторяющаяся история для Латвии, которая снова ворвалась в повестку. Неудивительно, что первая реакция общественности после того, как мэр Риги Мартиньш Стакис в знак солидарности с Украиной у Рижской думы поднял украинский флаг, была "легче флаги повесить, чем разобраться в своей стране, например, дороги починить". В социальных сетях продолжается стихийный конкурс на звание самой глубокой ямы страны, а самой популярной открыткой на День влюбленных оказалась картинка с ямой в форме сердечка и подписью "С любовью. Latvijas Valsts ceļi". В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем, что происходит с дорогами в Латвии.