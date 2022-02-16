День #12 ⟩ Радовались и обнимались: россиянин и украинец впервые на пьедестале Олимпиады в Пекине
В среду, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 8 комплектов медалей в 5 видах спорта.
В среду, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 8 комплектов медалей в 5 видах спорта.
Горные лыжи, слалом, мужчины
24-летний французский горнолыжник Клеман Ноэль впервые завоевал золотую медаль в слаломе. По итогам двух попыток он показал результат 1 минута 44,09 секунды. Второе место занял австриец Йоханнес Штрольц (отставание - 0,61 секунды), а бронза досталась норвежцу Себастьяну Фосс-Солевогу (+0,70).
Латвийский горнолыжник Микс Звейниекс во время первой попытки практически сразу допустил ошибку, а затем не проехал через ворота и его результат не был засчитан. Во второй попытке Звейниекс не участвовал.
Фристайл, слоупстайл, мужчины
Американский фристайлист Александер Холл завоевал золото Олимпийских игр в Пекине в дисциплине слоупстайл. В лучшей из трёх попыток он показал результат 90,01 балла. Серебряным призёром стал ещё один американец Николас Гэппер (86,48). Бронза досталась представителю Швеции Йесперу Тьедеру (85,35).
Фристайл, акробатика, мужчины
Золото в этой дисциплине завоевал представитель Китая Ци Гуанпу, который набрал 129,00 баллов. Серебряным призёром стал украинский фристайлист Александр Абраменко (116,50), который принёс своей стране первю медаль на Играх в Пекине. Бронзовым призёром на второй Олимпиаде подряд стал россиянин Илья Буров (114,93).
Четыре года назад Абраменко стал олимпийским чемпионом в этой дисциплине, став первым и пока единственным мужчиной из Украины, выигравшим золото на зимних Олимпийских играх. Теперь Абраменко стал единственным украинским спортсменом, который выигрывал медали на двух Олимпиадах.
Несмотря на сложные отношения между Россией и Украиной, Илья Буров и Александр Абраменко праздновали успех вместе. После завершения соревнований российский и украинский спортсмены поздравили друг друга с завоёванными медалями, "дали краба" друг другу, а Буров даже приобнял своего давнего знакомого.
Лыжные гонки, командный спринт, женщины
Немки Катарина Хенниг и Виктория Карл стали олимпийскими чемпионками в командном спринте классическим стилем среди женщин. В финале они преодолели дистанцию за 22 минуты 9,85 секунды. Обладательницами серебряных наград стали шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг (+0,17), бронзовых - россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева (+0,71).
Это второй случай в истории, когда российские лыжницы взяли медаль в командном спринте - в 2010 году на соревнованиях в Ванкувере бронзу взяли Ирина Хазова и Наталья Коростелёва.
Для Натальи Непряевой это уже третья медаль на Олимпиаде в Пекине, причём все они разного достоинства. Ранее лыжница взяла серебро в скиатлоне и золото в эстафете.
Лыжные гонки, командный спринт, мужчины
Норвежские лыжники Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо завоевали золотые медали в командном спринте классическим ходом. В финале они показали результат 19 минут 22,99 секунды. Вторыми стали финны Ийво Нисканен и Йони Мяки (отставание 2,46 секунды), а бронза досталась российским лыжникам Александру Большунову и Александру Терентьеву (+4,29).
Отметим, что 25-летний Йоханнес Клебо стал пятикратным олимпийским чемпионом. В 2018 году норвежец завоевал золото в спринте, эстафете и командном спринте. На Олимпиаде в Пекине он выиграл спринт и командный спринт.
Биатлон, эстафета 4х6 км, женщины
Женская сборная Швеции по биатлону в составе Линн Перссон, Моны Брорссон, Ханны Эберг и Эльвиры Эберг одержала победу в эстафете с результатом 1 час 11 минут 3,9 секунды и шестью дополнительными патронами.
Вторыми к финишу пришли российские биатлонистки (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина), которые уступили шведкам 12 секунд, затратив семь доппатронов и один раз уйдя на штрафной круг. Третье место заняли немки Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс и Дениз Херрманн (+37,4; 6 доппатронов).
Отметим, что этот медальный успех стал первым для российских биатлонисток в эстафетах с победного финиша в Ванкувере-2010. На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи команда России также завоевала серебряные медали, но тот результат позже был аннулирован.
Шорт-трек, 1500 м, женщины
Представительница Южной Кореи Чхой Мин Чон одержала победу на дистанции 1500 метров в шорт-треке. Её результат составил 2 минуты 17,81 секунды. Судьбу серебра и бронзы решил фотофиниш. Второе место заняла итальянка Арианна Фонтана (2.17,862), а третья ступенька подиума досталась нидерладнке Сюзанне Схюлтинг (2.17,865).
Шорт-трек, эстафета 5000 м, мужчины
Канадские шорт-трекисты выиграли золото Олимпийских игр в эстафете (6 минут 41,257 секунды). Второе место досталось спортсменам из Южной Кореи (отставание - 0,422 секунды), третьими - итальянцы (+2,174 секунды). Команда Олимпийского комитета России (ОКР) проиграла итальянцам 0,009 секунды в борьбе за бронзу.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
*Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России
В четверг, 17 февраля, на Играх в Пекине будет разыграно 6 комплектов медалей. За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Пекин-2022" на RUS TVNET!