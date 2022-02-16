День #12 ⟩ Радовались и обнимались: россиянин и украинец впервые на пьедестале Олимпиады в Пекине

Несмотря на сложные отношения между Россией и Украиной, Илья Буров и Александр Абраменко праздновали успех вместе. После завершения соревнований российский и украинский спортсмены поздравили друг друга с завоёванными медалями, "дали краба" друг другу, а Буров даже приобнял своего давнего знакомого.

Лыжные гонки, командный спринт, женщины

Немки Катарина Хенниг и Виктория Карл стали олимпийскими чемпионками в командном спринте классическим стилем среди женщин. В финале они преодолели дистанцию за 22 минуты 9,85 секунды. Обладательницами серебряных наград стали шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг (+0,17), бронзовых - россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева (+0,71).

Это второй случай в истории, когда российские лыжницы взяли медаль в командном спринте - в 2010 году на соревнованиях в Ванкувере бронзу взяли Ирина Хазова и Наталья Коростелёва.

Для Натальи Непряевой это уже третья медаль на Олимпиаде в Пекине, причём все они разного достоинства. Ранее лыжница взяла серебро в скиатлоне и золото в эстафете.

Лыжные гонки, командный спринт, мужчины

Норвежские лыжники Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо завоевали золотые медали в командном спринте классическим ходом. В финале они показали результат 19 минут 22,99 секунды. Вторыми стали финны Ийво Нисканен и Йони Мяки (отставание 2,46 секунды), а бронза досталась российским лыжникам Александру Большунову и Александру Терентьеву (+4,29).

Отметим, что 25-летний Йоханнес Клебо стал пятикратным олимпийским чемпионом. В 2018 году норвежец завоевал золото в спринте, эстафете и командном спринте. На Олимпиаде в Пекине он выиграл спринт и командный спринт.

Биатлон, эстафета 4х6 км, женщины

Женская сборная Швеции по биатлону в составе Линн Перссон, Моны Брорссон, Ханны Эберг и Эльвиры Эберг одержала победу в эстафете с результатом 1 час 11 минут 3,9 секунды и шестью дополнительными патронами.

Вторыми к финишу пришли российские биатлонистки (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина), которые уступили шведкам 12 секунд, затратив семь доппатронов и один раз уйдя на штрафной круг. Третье место заняли немки Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс и Дениз Херрманн (+37,4; 6 доппатронов).

Отметим, что этот медальный успех стал первым для российских биатлонисток в эстафетах с победного финиша в Ванкувере-2010. На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи команда России также завоевала серебряные медали, но тот результат позже был аннулирован.

Шорт-трек, 1500 м, женщины

Представительница Южной Кореи Чхой Мин Чон одержала победу на дистанции 1500 метров в шорт-треке. Её результат составил 2 минуты 17,81 секунды. Судьбу серебра и бронзы решил фотофиниш. Второе место заняла итальянка Арианна Фонтана (2.17,862), а третья ступенька подиума досталась нидерладнке Сюзанне Схюлтинг (2.17,865).

Шорт-трек, эстафета 5000 м, мужчины

Канадские шорт-трекисты выиграли золото Олимпийских игр в эстафете (6 минут 41,257 секунды). Второе место досталось спортсменам из Южной Кореи (отставание - 0,422 секунды), третьими - итальянцы (+2,174 секунды). Команда Олимпийского комитета России (ОКР) проиграла итальянцам 0,009 секунды в борьбе за бронзу.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Норвегия – 13-7-8 (28) Германия – 10-6-4 (20) США – 8-7-4 (19) Китай – 7-4-2 (13) Австрия – 6-7-4 (17) Нидерланды – 6-4-4 (14) Швеция – 6-4-4 (14) Швейцария – 5-0-5 (10) Команда ОКР – 4-8-12 (24) Франция – 4-7-2 (13) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России