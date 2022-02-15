На Таллинском шоссе столкнулись два грузовика, движение блокировано

Полиция получила вызов в Лиелупскую волость около 16:15.

Движение заблокировано в обоих направлениях, информации о пострадавших нет.

Предприятие Latvijas Valsts ceļi проинформировало, что место ДТП нужно объезжать по дорогам P11 (Коцени-Лимбажи-Туя) и V138 (Лани-Кирбижи-Елгавкрасты).

Читатель TVNET, находящийся на месте происшествия, сообщает, что шофер более серьезно пострадавшего автомобиля (со сорванной кабины) получил ушибы, но все равно самостоятельно обошел место аварии.