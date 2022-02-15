Вт, 15.02.2022
Если Россия нападет на Украину, риски безопасности возникнут и для Латвии Янис Гарисонс, госсекретарь Минобороны
Янис Гарисонс, госсекретарь Минобороны

На Таллинском шоссе столкнулись два грузовика, движение блокировано

ФОТО: TVNET lasītājs Renārs

В Лимбажском крае из-за аварии двух грузовых автомобилей во вторник, 15 февраля, вечером заблокировано движение на Таллиннском шоссе, выяснило агентство LETA в Госполиции.

Полиция получила вызов в Лиелупскую волость около 16:15.

Движение заблокировано в обоих направлениях, информации о пострадавших нет.

Предприятие Latvijas Valsts ceļi проинформировало, что место ДТП нужно объезжать по дорогам P11 (Коцени-Лимбажи-Туя) и V138 (Лани-Кирбижи-Елгавкрасты).

Читатель TVNET, находящийся на месте происшествия, сообщает, что шофер более серьезно пострадавшего автомобиля (со сорванной кабины) получил ушибы, но все равно самостоятельно обошел место аварии.


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