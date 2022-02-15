LTV: Винькеле предъявлено обвинение в бездействии по делу о закупке вакцин

Как сообщает LTV, ссылаясь на свои источники, Винькеле является единственной, кому прокуратура предъявила обвинение.

Прокурор дела Гинтс Берзиньш предъявление обвинения LTV не захотел подтвердить: "Вопрос о наличии обвинения по этому уголовному делу в настоящее время связан с существенными уголовно-процессуальными действиями, до завершения которых должен быть сохранен следственный секрет для дальнейшего продвижения уголовного процесса".

LTV сообщает, что бывший министр здравоохранения надеется на быстрое решение дела. "Сотрудничаю с прокуратурой, как и говорила раньше, когда прокурор возбуждал уголовный процесс. И надеюсь, что это дело будет идти вперед достаточно быстро и все станет ясно", - заявила LTV Винькеле.

Как сообщалось, прокуратура возбудила уголовное дело по обвинению в бездействии должностных лиц в связи с первой закупкой вакцин против Covid-19, и возможная ответственность министров также будет оценена по этому делу, заявил генеральный прокурор Юрис Стуканс на заседании правительства в четверг, 27 мая.

Решением прокуратуры отменено решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с закупкой вакцин от Covid-19.

Уголовный процесс начат по факту, а не против конкретных лиц, по ч. 1 статьи 319 Уголовного закона. Уголовный закон за бездействие государственного должностного лица предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет, принудительных работ или штрафа.

Уже сообщалось, что генеральный прокурор в марте счел необходимым, чтобы прокурор департамента защиты прав лиц и государства проверил закупку вакцин. Также анализировалось решение KNAB от 9 марта об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с закупкой вакцин.

При первой закупке 19 ноября 2020 года Латвия могла подать заявку на получение до 860 000 доз вакцины Pfizer, но было принято решение закупить 97 500 доз вакцины. В следующем раунде, когда было предложено 430 000 доз вакцины от этого производителя, Латвия подала заявку на 100 000.

Также в конце прошлого года чиновники от медицины на неформальном совещании решили заказать только половину доступных доз вакцины Moderna.