Фото, видео ⟩ Дане Милохину разбили лицо

От удара Даня упал на асфальт и ударился височной частью. Он пролежал так несколько секунд, пока к нему не подбежал водитель-охранник, который стал приводить молодого человека в чувство.

Парень на велосипеде не скрылся с места ДТП, а попытался помочь Милохину.

Очевидцы предложили вызвать медиков, но Даня отказался.