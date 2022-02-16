Фото, видео ⟩ Дане Милохину разбили лицо
20-летний Даня Милохин стал участником мини-аварии, которая произошла в центре Москвы. В тиктокера врезался велосипедист.
20-летний Даня Милохин стал участником мини-аварии, которая произошла в центре Москвы. В тиктокера врезался велосипедист.
От удара Даня упал на асфальт и ударился височной частью. Он пролежал так несколько секунд, пока к нему не подбежал водитель-охранник, который стал приводить молодого человека в чувство.
Парень на велосипеде не скрылся с места ДТП, а попытался помочь Милохину.
Очевидцы предложили вызвать медиков, но Даня отказался.
Тиктокер достаточно быстро пришел в себя. Он сделал несколько селфи в машине и напугал подписчиков. Часть фолловеров решила, что это просто хайп, а другие поверили, что произошла реальная авария, и пожелали своему кумиру здоровья.