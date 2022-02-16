Ср, 16.02.2022
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Эдвард Смилтенс, вице-мэр Риги

Фото, видео ⟩ Дане Милохину разбили лицо

20-летний Даня Милохин стал участником мини-аварии, которая произошла в центре Москвы. В тиктокера врезался велосипедист.

От удара Даня упал на асфальт и ударился височной частью. Он пролежал так несколько секунд, пока к нему не подбежал водитель-охранник, который стал приводить молодого человека в чувство.

Парень на велосипеде не скрылся с места ДТП, а попытался помочь Милохину.

Очевидцы предложили вызвать медиков, но Даня отказался.

Тиктокер достаточно быстро пришел в себя. Он сделал несколько селфи в машине и напугал подписчиков. Часть фолловеров решила, что это просто хайп, а другие поверили, что произошла реальная авария, и пожелали своему кумиру здоровья. 


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