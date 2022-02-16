Бывший глава армии Эстонии: Путин понимает только язык военной силы

"До тех пор, пока страны Запада не будут едины в своих усилиях, пока не будут считать, что Украина достойна их усилий, нам не удастся усмирить Путина. Он понимает только язык силы, но Запад не готов эту силу продемонстрировать", - сказал Террас.

По словам бывшего командующего Силами обороны Эстонии, европейские страны воспринимают нынешнюю ситуацию очень расслабленно, это проявляется в их неспособности направить Украине оружие для самообороны. По сути дела сейчас сложилась ситуация, вполне удовлетворяющая Запад - Крым и Восточная Украина остаются оккупированными - и все счастливы от того, что эскалация больше не нарастает.

"Это печальное положение, поскольку западно-европейцев это вполне может удовлетворить, вот только Путину этого конечно же недостаточно. Если не сейчас, то через несколько лет он вновь попытается проявить свою власть в Украине, поскольку официальный Киев по-прежнему смотрит в сторону Европейских ценностей, нацелен на рыночную экономику", - сказал Террас.