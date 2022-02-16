Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпийских игр

Российские хоккеисты в четвертьфинале обыграли сборную Дании - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Заброшенными шайбами в составе команды ОКР отметились Вадим Шипачёв (14-я минута), Никита Нестеров (35`) и Вячеслав Войнов (56`). У датчан отличился Франс Нильсен (23`).

Команда ОКР стала вторым полуфиналистом Олимпиады. Ранее Словакия в серии буллитов обыграла команду США - 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе американцев отличились Ник Абруццезе (20`) и Сэм Энтджес (29`). У словаков шайбы забросили Юрай Слафковски (12`) и Марек Гривик (60`). Победный буллит на счету Петера Цегларика.

Отметим, что Словакия вышла в полуфинал олимпийского хоккейного турнира во второй раз в истории. В первый раз это случилось на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году.

Соперник словаков и россиян определится после оставшихся четвертьфиналов, в которых сыграют Финляндия и Швейцария, Швеция и Канада. Позднее, после четвертьфиналов команды распределят согласно рейтингу посева на групповом этапе.

Полуфиналы хоккейной Олимпиады состоятся в пятницу, 18 февраля. Матч за третье место пройдёт 19 февраля, финал - 20 февраля.