Видео ⟩ Чудо, что обошлось без жертв: пьяная водитель в Пурвциемсе повредила шесть автомобилей

Очевидцы так что указали, что виновница происшествия, случившегося 14 февраля - женщина почтенного возраста. Вскоре после того, как она начала движение, дорогу ей преградил мусорный контейнер, в который она врезалась, но это было только начало.

"Получился рикошет, она столкнулась с красным Toyota RAV4, ударила в переднюю правую часть автомобиля. Потом врезалась в микроавтобус, тот врезался в Chrysler, а тот - уже в наш Peugeot.

Она пыталась то ли выехать, что ли сбежать с места происшествия, но машина застряла. Дала задний ход, врезалась в купе", - рассказывает владелец Peugeot Олег.

На детской площадке была только мать с ребенком, но Олег говорит, что обычно во дворе полно людей, и если бы на улице было тепло, действия водителя Audi привели бы к человеческим жертвам.

"Здесь, на пригорке, часто играют дети. Она там проехала. Это просто совпадение, что там никого не оказалось в тот момент. Ужас, я бы отнял права на всю жизнь",

- заявил владелец Peugot.

Очевидцы вызвали полицию и на всякий случай записали номер машины виновницы происшествия, но ни водитель, ни ее пассажир не пытались скрыться с места аварии.

"Состояние женщины было очевидно. Я видел, как она выходила из полицейской машины, покачиваясь, шла мимо людей, кричала что-то соседям.

Думаю, ей было все равно. В таком состоянии. Может, в итоге уже поняла, но перед соседями все еще махала руками и ругалась. Возможно, пыталась оправдаться", - говорит жительница микрорайона Виктория.

Прибывшие на место сотрудники полиции констатировали у женщины алкогольное опьянение в 1.67 промилле. Возбуждено два дела об административных правонарушениях - за совершение ДТП, так и за вождение в нетрезвом виде.